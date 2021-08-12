Квартира возле парка и страховой полис в подарок

Сбербанк профинансировал строительство квартала LevelUp у парка Маяковского. Дома возведут на пересечении ул. Луначарского и Тверитина. Средства выделены «Специализированному застройщику «Проект-Т».

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

Новый жилой квартал на 400 квартир расположится в экологически чистом районе города. Приятным бонусом для будущих новоселов станет страхование недвижимости от самых распространенных рисков в течение года после сдачи объекта – страховые полисы застройщик приготовил своим покупателям в подарок.

Жилой квартал LevelUp находится в 15 минутах ходьбы от ЦПКиО им. В.В. Маяковского. В шаговой доступности – 10 школ и детских садов. В торговом центре рядом с жилым кварталом находится магазин товаров для дома и ремонта, супермаркет, фитнес-центр.

На первых этажах LevelUp будут располагаться кофейня, аптека и самые необходимые магазины. В проекте предусмотрен теплый паркинг. Закрытый двор на уровне второго этажа будет наполнен детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, а в его центре расположится декоративный яблоневый сад.

Сдача объекта запланирована на 3 квартал 2023 года. Благодаря качественной чистовой отделке новоселы смогут сразу же заезжать в свои квартиры.