«Пробуем выращивать коноплю». Губернатор ищет способы пополнить бюджет региона
Евгений Куйвашев поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта идеями по наполнению областного бюджета. Один из способов ему подсказали на Всероссийском дне поля.
Глава Свердловской области разместил в своем инстаграм-аккаунте пост, который сразу вызвал реакцию подписчиков.
Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю, — написал губернатор.
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Он сразу же пояснил, что речь идет о легальных способах заработка.
Это техническая конопля, которую мне показали на Всероссийском дне поля. Из нее можно делать одежду и много других полезных вещей. И мы действительно попробуем ее выращивать.
Подписчики не замедлили отреагировать на веселый пост. Многие оценили шутку губернатора, отметив при этом действительную пользу растения.
Наши предки ее выращивали и много полезных продуктов из неё делали: масло, ткань, верёвки, — написал alex_korz.
Это подтвердил и другой пользователь — bestpapa96:
В деревне Чусовая всегда там росла, из нее делали ещё и масло.... Только мы с пути развития свернули в каменный век, — оставил он свой комментарий.
Пользователь с ником artemeizloi добавил, что техническая конопля — полезное растение.
Сегодня смотрел научпоп про то, как из конопли делают бумагу, а это спасает лес! И ещё гектар конопли выделяет на 40% кислорода больше, чем гектар леса! — написал он.
Напомним, Свердловская область входит в топ-3 регионов России по объему госдолга. Как сообщал DK.RU, по итогам апреля 2021 г. этот показатель составлял 113 млрд руб. В середине мая свердловские власти взяли очередной кредит на 1,5 млрд руб. На сайте государственных закупок сообщается, что региональный Минфин заключил два контракта на предоставление кредитной линии. Кредитором стал Промсвязьбанк, процентная ставка по кредиту составит 5,5% годовых. Срок кредитования 370 дней, за обслуживание долга регион заплатит более 83 млн. руб. Эти средства власти направили на погашение дефицита бюджета.