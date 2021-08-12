«Пробуем выращивать коноплю». Губернатор ищет способы пополнить бюджет региона

Евгений Куйвашев поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта идеями по наполнению областного бюджета. Один из способов ему подсказали на Всероссийском дне поля.

Глава Свердловской области разместил в своем инстаграм-аккаунте пост, который сразу вызвал реакцию подписчиков.

Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю, — написал губернатор.

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Он сразу же пояснил, что речь идет о легальных способах заработка.

Это техническая конопля, которую мне показали на Всероссийском дне поля. Из нее можно делать одежду и много других полезных вещей. И мы действительно попробуем ее выращивать.

Подписчики не замедлили отреагировать на веселый пост. Многие оценили шутку губернатора, отметив при этом действительную пользу растения.

Наши предки ее выращивали и много полезных продуктов из неё делали: масло, ткань, верёвки, — написал alex_korz.

Это подтвердил и другой пользователь — bestpapa96:

В деревне Чусовая всегда там росла, из нее делали ещё и масло.... Только мы с пути развития свернули в каменный век, — оставил он свой комментарий.