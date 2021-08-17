«Все, как в городе — свет, вода, газ. Таунхаусы здесь на своем месте»

Еще недавно таунхаусы в Екатеринбурге не воспринимались покупателями серьезно. Прежде всего из-за непонятного формата. Сегодня таунхаус – это доступная альтернатива городской квартире.

Таунхаусы как новый вид жилья появились еще в конце XVII в. В Англии и Франции. Их строили дворянские семьи, финансовое положение которых не соответствовало общественному статусу. Детям дворян было положено иметь собственное жилье, поэтому родители, испытывающие финансовые трудности, делали пристрои к собственному жилью. Идея быстро распространилась по всей Европе и таунхаусы обрели популярность среди обеспеченных людей.

До России таунхаусы дошли к «лихим 90-м». Первое жилье такого формата появилось в Подмосковье и относилось к бизнес- и премиум-классу. Поселки с таунхаусами строились по западному формату и были ориентированы на экспатов, которые работали в Москве и арендовали здесь жилье. В регионы, естественно, формат спустился еще позже и быстро превратился из «непонятного гибрида» в популярную альтернативу обычной городской квартиры.

— Сегодня таунхаус — понятный и востребованный формат. Это двухэтажный блокированный дом на несколько соседей с небольшими индивидуальными земельными участками и парковочным местом, — рассказывает Сергей Колесников, исполнительный директор проекта холдинга «Партнер» в Екатеринбурге.

Не так давно холдинг «Партнер» из Тюмени выкупил в Чкаловском районе Екатеринбурга земельный участок поселка «Экодолье» и начал развивать на этой территории новый экопоселок «Совушки — город и лес». За несколько лет девелопер построит здесь индивидуальные жилые дома, таунхаусы и многоквартирные малоэтажные дома. Получится мультиформатный загородный комплекс, где жители будут наслаждаться и природой (в распоряжении застройщика 15 Га леса, прим.ред.), и атрибутами городского комфорта.

Этот таунхаус — наследие «Экодолья». В проекте холдинга «Партнер» предусмотрены дома более современной европейской архитектуры. У каждой секции будет своя терраса, земельный участок и два парковочных места

Остановка общественного транспорта. Отсюда до станции метро «Ботаническая» ходят маршруты №11 и №11А

Уже сейчас на территории «Совушек» действует продуктовый магазин, есть остановка общественного транспорта, работает «клуб жильцов» — соседский центр, где жильцы проводят детские праздники, собрания, различные мастер-классы. DK.RU писал подробно о «клубе жильцов», действующем на территории экопоселка. Почитать материал можно по ссылке.

Через несколько месяцев здесь же появится большой магазин «Пятерочка», а в ближайшем будущем детский сад и школа. К 2025 г. к «Совушкам» планируется проложить еще одну дорогу. Она соединит центр Екатеринбурга с центром Горного Щита и разгрузит направление Полевского тракта.

Продуктовый магазин открыл местный житель. В нем продают экотовары

Внутреннее убранство клуба жильцов

Таунхаусы, которые в ближайшие несколько лет вырастут в «Совушках», конечно, будут отличаться от западных аналогов. В Европе далеко не все земельные участки таунхаусов отделены забором. Здесь это нерушимое правило. Девелопер заинтересован в том, чтобы между «соседями по таунхаусу» не возникало конфликтов.

Еще одно отличие — площадь таунхаусов. За рубежом популярностью пользуются достаточно большие дома, в России в целом и в Екатеринбурге в частности самая востребованная площадь таунхауса — в районе 100 м2. Эра больших площадей прошла — об этом говорят все без исключения застройщики Екатеринбурга. Покупатель загородного дома, квартиры, таунхауса понимает: каждый метр необходимо обслуживать: отапливать, газифицировать, в конце концов — прибирать.

Детям в «Совушках» всегда есть чем заняться. Много активностей проводится на базе «клуба жильцов»

Площадь таунхаусов в «Совушках» адаптирована под разные жизненные сценарии. Самые маленькие планировки — 93 м2, есть варианты на 103 м2 и 120 м2. Каждая секция таунхауса (квартира) рассчитана на проживание семьи от 2 до 6 человек. Земельные участки тоже разные: от двух до пяти соток в зависимости от домовладения. По периметру земельные участки ограждены забором, то есть у каждого владельца есть своя частная территория. Помимо земли покупатель получает парковку на две машины, два этажа свободной планировки и большую кухню-столовую с выходом на террасу. Жестких ограничений по оформлению земельного участка нет. Здесь можно поставить небольшую теплицу, сделать зону барбекю, поставить качели или бассейн. Ну и, конечно, самое ценное — многие секции имеют прекрасные виды на лесной массив, — продолжает Сергей Колесников.

Низкие красивые заборы отделяют земельные участки домовладельцев

Спикер добавляет: таунхаусы, да и вообще жилье на природе, обрели большую популярность среди сотрудников компаний, которые перешли на «удаленку»:

Они выходят во двор, садятся тут с ноутбуком, пьют кофе. В размеренном ритме работают вдали от городской суеты, наслаждаясь красивыми природными видами и свежим воздухом.

Строительство таунхаусов требует определенной инфраструктуры — централизованных сетей, газоснабжения, электрификации. В экопоселке «Совушки — город и лес» соблюдены все эти условия — поселок подключен к городским сетям и каждый таунхаус отапливается, снабжается водой, газом и электричеством. Владельцы оплачивают коммунальные платежи по приборам учета. При этом стоимость пользования «городскими благами» зачастую ниже, чем в городе.

Так с высоты птичьего полета выглядит стройка в «Совушках»

Мы сравнивали коммуналку наших жителей с коммуналкой жителей больших городских квартир. Получается либо столько же, либо меньше. Дело в том, что мы отапливаем дома газом, а газ — это достаточно дешевый ресурс, — продолжает Сергей Колесников.

Один из самых главных вопросов, сопровождающий покупку таунхауса, касается шумоизоляции в домах. В «Совушках» о спокойствии жильцов позаботились еще на этапе строительства. Холдинг «Партнер» возводит дома из силикатного блока. По шумо- и теплоизоляционным свойствам этот материал не уступает кирпичу. Кроме того, все смежные секции отделены друг от друга зазором 50 мм с заполнением шумоизоляционным материалом, т.е., по сути, каждая секция — это индивидуальная квартира со своими стенами, не соприкасающаяся конструктивно с соседями — это полностью исключает передачу шума.

В итоге клиент получает готовый тихий дом: со стяжкой на полу, штукатуркой на стенах, бойлерной (она, кстати, передается покупателю полностью готовой — с установленным инженерным оборудованием и полной отделкой) и даже лестницей между первым и вторым этажами. Те, кто хотя бы раз задумывался о строительстве собственного дома за городом, знает, что цена хорошей железобетонной лестницы может достигать 1 млн руб.

Силикатный блок — это экологически чистый материал. Он состоит из воды, песка и извести

Строительство новой очереди таунхаусов в «Совушках»

Высота потолков в таунхаусах «Совушек» позволит выгодно поиграть с пространством дома. На первом этаже, где, как правило, жильцы проводят большую часть времени, между полом и потолком 3,2 м, на втором этаже — 2,7 м. Еще одно дополнительное пространство — это чердак, где можно хранить габаритные вещи.

Есть распространенный миф, будто таунхаус — это некая коллективная собственность. Нет. Мы передаем и квартиру, и земельный участок в собственность клиенту. Если он покупает таунхаус на стадии строительства, мы сначала заключаем договор долевого участия (абсолютно такие же условия и права покупателя, как при покупке городского жилья), а затем договор купли-продажи земельного участка. Также при приобретении таунхауса не надо получать никаких согласий соседей, потому что вы — индивидуальный владелец, — поясняет Сергей Колесников.

Для приобретения таунхауса можно воспользоваться доступными ипотечными программами — у холдинга «Партнер» есть аккредитация в таких крупных банках, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ.

В этом году мы вышли на строительство пяти таунхаусов. Это примерно 30 домовладений. Их покупатели будут жить одновременно и в городских удобствах, и в то же время на природе, смогут гулять по облагороженному парку. В скором времени там появятся дорожки для прогулок и бега, лавочки, детские зоны. Отрадно, что люди понимают ценность такого формата жилья и проявляют интерес к «Совушкам, — резюмирует Сергей Колесников.

Фото в тексте: Денис Полуэктов, холдинг «Партнер»