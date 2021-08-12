Яндекс округляет чеки пользователей в пользу благотворительных фондов

Проекты Маркет, Лавка и Еда присоединились в программе помощи благотворителям страны. Директор «Помощи рядом» уверен, что регулярные 10 руб. куда лучше, чем 1000 раз в квартал.

К социальной инициативе Яндекса «Помощь рядом» присоединились проекты Маркет, Лавка и Еда. Теперь в приложениях сервисов можно округлять сумму чека при оплате картой. Например, при округлении суммы платежа с 492 руб. до 500 разница в 8 руб. пойдет на благотворительность.

Округление подключается в настройках приложений, в любой момент можно от него отказаться. Округлять суммы платежей можно кратно 10, 50 или 100 рублям.

Наш проект соединяет тех, кто готов помочь, с теми, кто нуждается в помощи. В его основе лежит идея системной благотворительности. Мы убеждены, что небольшие регулярные пожертвования эффективнее, чем крупная сумма от случая к случаю, — благодаря им фонды могут не только решать текущие проблемы, но и строить планы на будущее, — говорит операционный директор «Помощи рядом» Никита Соловьев.

«Помощь рядом» сейчас работает с семью фондами, в том числе «Никой», «Ночлежкой» и другими. Отчеты о покупках ежемесячно публикуются на сайте проекта.

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Напомним, сервис Яндекс.Такси предлагает пользователям округлять стоимость поездки ради благотворительности с декабря 2020 г. Собранные средства идут на поездки для людей, которым трудно пользоваться общественным транспортом. За восемь месяцев действия программы «Помощь рядом» организовала 55 тысяч поездок. Бесплатные поездки на такси сейчас доступны подопечным 42 благотворительных фондов в 18 городах России.

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