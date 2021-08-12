Россия наращивает экспорт самолетов, оружия и боеприпасов

Российский «секретный» оборонный экспорт и импорт в этом году вырос на треть. Одним из основных покупателей оружия стала Чехия, внешнеполитические отношения с которой у РФ остаются напряженными.

Общий засекреченный экспорт товаров за 6 месяцев текущего года вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $27 млрд. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Речь идет о группах товаров, которые таможня скрывает за «секретными кодами» SS, SSSS и т.д. Большая часть (почти три четверти) — это поставки газа в Европу.

Согласно официальным данным ФТС, за январь-июнь 2021 г. скрытые поставки на мировой рынок самолетов, оружия, боеприпасов и другой оборонной продукции набирают $4,6 млрд, что на 31% выше показателя прошлого года за аналогичный период ($3,6 млрд). Кроме того, в оборонный экспорт входят танки и БТР ($60 млн) и корабли, военные и гражданские — $78 млн. Обычно секретные оборонные поставки растут к концу года и превышают первую половину примерно вдвое. Это соотношение из года в год стабильно, и поэтому общий экспорт в 2021 г. можно ожидать на уровне $13,5-14 млрд.

Крупнейшей страной-получателем российского оборонного экспорта в этом году оказалась Чехия, внешнеполитические отношения с которой у РФ остаются напряженными. Экспорт оружия и другой оборонной продукции в Чехию с 2020 г. вырос почти в 6 раз и составил $683 млн. На втором и третьем месте, соответственно, Алжир ($603 млн) и Китай ($488 млн).

Секретный импорт, включающий в себя ввоз в страну гражданских самолетов из США, Франции и Канады, увеличился в этом году на 40% — с $4,8 млрд до $6,8 млрд. В допандемийный год Россия импортировала около 90 самолетов Airbus, Boeing и Bombardier, в 2020 г. — 41 ед. По данным портала russianplanes.net в этом году показатель импорта приходит в норму, поскольку только за январь-июль этого года Россия получился 58 ед. техники.

Читайте на DK.RU: «США повторили все ошибки СССР в Афганистане. Вьетнам их ничему не научил» — интервью политолога и востоковеда Алексея Малашенко