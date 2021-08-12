Увольняться плавно или хлопнуть дверью? Главные принципы смены работы

Переход на другое место работы — всегда стресс. Для того, чтобы сделать это максимально безболезненно или даже выгодно для себя, нужно учесть несколько пунктов.

Увольняться всегда лучше по-хорошему, ведь никогда не знаешь, когда и где встретишь бывшего босса или коллег. О чем же всегда следует думать перед увольнением, как вести себя в момент подачи заявления и после ухода? CNBC Make It задала этот вопрос экспертам по подбору персонала.

Перед увольнением

Если руководство заинтересовано в сохранении персонала, можно использовать момент для переговоров для улучшения условий труда или повышения по службе.

Нужно задуматься о том, чего на самом деле хочется от работы и что вы получаете. Может быть, будут интересны другие проекты компании или изменение графика. Поговорите со своим руководителем о том, как приблизиться к этим целям.

Если вы согласны взять на себя новые обязанности или сменить сферу, можно начать обсуждение повышения заработной платы или продвижения по службе.

Планируйте заранее

Если на нынешней работе дать то, чего вам хочется, не могут, видимо, пришло время перемен. Главное — понимать долгосрочные цели. Сейчас время быть разборчивыми в выборе карьеры, говорит руководитель отдела набора персонала компании Jobvite Брианна Томас.

Не убегайте от чего-то, а бегите к тому, что вам нравится, — говорит она.

Сейчас работодатели делают многое для того, что снизить текучку кадров, поэтому тщательно сравните условия нынешней работы и предполагаемой будущей. Например, позволит ли новое место перейти в иную отрасль или стать руководителем?

«Возможностей так много, — говорит Томас, — поэтому сейчас самое время, чтобы все тщательно обдумать и дождаться компании, культуры и должности, которые лучше всего подходят в долгосрочной перспективе».

Уведомление за две недели остается стандартом, но есть исключения

Всегда стоит сообщить о своем решении сразу после того, как вы его приняли. Не стоит тянуть.

Эксперты советуют быть честными: «Мне нравилось работать с вами, но это возможность, которую я не могу упустить», — и назовите три главных преимущества, которые дает вам новая работа и которые невозможны при текущей.

Специалисты по вопросам карьеры рекомендуют уведомлять руководство как минимум за две недели до увольнения, чтобы работодатель начал подыскивать замену.

Но, по словам Томас, есть исключения: «Если вы находитесь в положении, которое угрожает вашему физическому, психическому или эмоциональному благополучию, и вам нужно уйти раньше, чем через две недели, сделайте это, — говорит она. — В конце концов, это может быть вопрос самосохранения и уверенности, что вы сможете полноценно влиться в новую организацию».

Плавный переход

Безусловно, быстрое увольнение и уход в стиле «хлопнуть дверью» может быть привлекательным в случае прощания с ужасной работой, но эксперты советуют все же плавный уход.

Никогда не знаешь, вдруг бывший коллега станет когда-то вашим начальником или клиентом.

Выполняйте свои ежедневные обязанности и работайте в нормальном ритме, чтобы коллеги могли постепенно влиться в новый режим работы и решить, что и за что теперь отвечает, либо найти нового работника. Возможно, вас попросят завершить проект или доработать квартал. В зависимости от графика ухода вы также можете присутствовать на предварительных собеседованиях с кандидатами, чтобы помочь нанять замену.

В последние дни работы напишите прощальное письмо своим коллегам и/или руководителям.

«Уходя, сохраняйте связи», — подчеркивает Томас.

Читайте также: «Открою тайну: это нормально, так было всегда». Увольнение 150 человек за «неактивность»