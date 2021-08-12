В Екатеринбурге задержали 30 человек во время криминальной сходки

Вечером 11 августа сотрудники полиции и Росгвардии разогнали «стрелку» криминальных авторитетов около ресторана EatMeet на улице Юмашева, 5. На большинство участников составлены протоколы.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области отчиталась о прошедшей 11 августа операции. Как рассказал глава пресс-службы Валерий Горелых, всего задержаны 30 человек, пятеро из них ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению. По итогам задержания на 28 человек составили административные протоколы за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), в отношении еще одного человека — за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ (ст. 18.8.1 КоАП РФ).

В отношении тридцатого задержанного составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»)», — рассказал полковник Горелых.

Также он сообщил, что оперативники изъяли у задержанных полимерный мешок с веществом зеленого цвета, семь пистолетов, два из которых были оснащены глушителями, восемь дополнительных обойм с патронами, четыре коробки с патронами.

Один из обнаруженных стволов был приведен в боевое состояние, — добавил представитель главка. — Конфискованные предметы переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД области. Сегодня собранные по данному факту материалы представители МВД направят в районный суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что операция в ресторане EatMeet — лишь один из этапов спецоперации, прошедшей в Екатеринбурге. По данным СМИ, конфликт сторон связан со строительством объекта на метеогорке — 17-этажного здания «Бажов House». Одна из сторон — авторитет Гера Гардт, который занимается спортивными клубами и является «поставщиком боевок» для решения конфликтов. Он был среди задержанных в EatMeet. Второй участник «стрелки» неизвестен.

Ранее DK.RU рассказывал подробности конфликта вокруг «Бажов House». Застройщиком объекта числится ООО «Энергоремстройкомплект», которое планировало возвести 17-этажные бизнес-апартаменты «Бажов House» еще в 2017 г., однако из-за финансовых трудностей сдача объекта затянулась. Подрядчиком работ на объекте выступила компания «СК «Инвесттехстрой». Планировалось, что застройщик расплатится с подрядчиком квадратными метрами.

Застройщик своих обязательств не выполнил. При этом в начале ноября 2020 г. СКР по Свердловской области объявило в розыск Александра Соломеина 1995 г. р., который числится директором ООО «Энергоремстройкомплект». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения предпринимателя, по некоторым данным, он мог быть похищен.

Также в декабре 2019-го DK.RU сообщал, что департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области провел внеплановую проверку застройщика и нашел нарушения, данные о которых передал в правоохранительные органы:

По итогам проверки установлено, что общая сумма денежных средств, подлежащая расходованию на цели строительства объекта, документально не подтвержденная застройщиком ООО «Энергоремстройкомплект», либо расходование которой осуществлено в нарушение требований, установленных ст. 18 Закона о долевом строительстве, составляет 49 495 533 руб., — говорится на сайте Жилстройнадзора.

Сейчас покупатели апартаментов в комплексе «Бажов House» через суд пытаются получить свои квадратные метры. В 2020 г. они получили от застройщика уведомление о расторжении договора на приобретение недвижимости в одностороннем порядке в связи с тем, что люди не оплатили апартаменты, а якобы отдали их в офисе застройщика «неустановленным лицам». В региональном минстрое DK.RU рассказали, что министерство в курсе этой ситуации, однако помочь дольщикам не может:

Этот объект не может быть включен в дорожную карту помощи дольщикам, поскольку речь идет о коммерческой нежилой недвижимости, а участники долевого строительства являются соинвесторами.

DK.RU писал, что официально в строительной документации указывалось, что строится гостиничный комплекс на земельном участке площадью 1 тыс. 608 кв. м. Этот участок смежный с тем, который принадлежит «Уралбиофарму». И предприятие, которым руководит предприниматель и один из богатейших людей уральского региона Малик Гайсин, требовало прекратить стройку и снести комплекс апартаментов «Бажов House»: комплекс находится слишком близко от фармпредприятия и попадает в его санитарную зону.

Однако апартаменты по действующим санитарным нормам и правилам, в отличие от жилых домов, разрешено размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленных объектов, так как предполагается, что люди будут жить там временно, а не постоянно. Поэтому суд тогда встал на сторону застройщика.