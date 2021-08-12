Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.08
73,96
86,62
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Урале растут продажи железнодорожных билетов через интернет-сервисы

На Урале растут продажи железнодорожных билетов через интернет-сервисы
Иллюстрация: СвЖД

С начала 2021 года продажи электронных билетов на уральские поезда дальнего следования выросли почти в 1,5 раза по сравнению с цифрами прошлого года.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

За период с января по июль пассажиры приобрели 3,1 млн электронных билетов на поезда Свердловской и Южно-Уральской железных дорог (обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания»). Основные каналы, которые использовались при покупке, — официальный сайт rzd.ru и мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Компания постоянно развивает и совершенствует онлайн-сервисы, чтобы процесс оформления проездных документов был более простым и удобным, предлагает пассажирам новые полезные опции, — так прокомментировали увеличение числа покупок через интернет в пресс-службе СвЖД.

В числе последних обновлений —  опция «Переоформить билет». Ранее эта возможность была доступна только на официальном сайте ОАО «РЖД» или в кассах.

Если пассажир приобрел билет на поезд дальнего следования, но по какой-либо причине решил уехать раньше, он может переоформить электронный проездной документ на другой поезд, который отправляется в ближайшие 24 часа. При выборе соответствующей опции система предложит список поездов. При переоформлении стоимость старого билета (за вычетом сбора) засчитывается в стоимость нового. Разницу надо доплатить, если новый билет дороже, или ее вернут, если новый билет стоит дешевле, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, приложение «РЖД Пассажирам» доступно для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS. Оно позволяет без комиссии приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, а также использовать бонусные баллы программы лояльности и транспортные карты. В приложении можно найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам, информацию о фактическом движении поездов и ответы на часто задаваемые вопросы.

Кроме того, в приложении можно получать уведомления о важных изменениях, связанных с поездкой по просматриваемому маршруту (например, изменения в расписании). А с помощью опции «Отслеживание билетов» автоматически узнавать о появившихся свободных местах на нужный поезд дальнего следования — система пришлет пуш-уведомление, если кто-то из пассажиров вернет билеты или в поезде будет увеличено количество вагонов.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге ливень затопил парковку с дорогими авто. Ущерб — 40 млн руб.В Екатеринбурге ливень затопил парковку с дорогими авто. Ущерб — 40 млн руб.
  • Аэропорт Кольцово стал одним из лучших в стране и СНГ. Пассажиры ценят его безопасностьАэропорт Кольцово стал одним из лучших в стране и СНГ. Пассажиры ценят его безопасность
  • Долгострой на Базовом продали сотруднику УГМКДолгострой на Базовом продали сотруднику УГМК
  • Государство выделит 8 млрд руб. на расселение аварийного жилья в Свердловской областиГосударство выделит 8 млрд руб. на расселение аварийного жилья в Свердловской области
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.