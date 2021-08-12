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«В обычном режиме». Власти определились с обучением школьников в новом году

«В обычном режиме». Власти определились с обучением школьников в новом году
Иллюстрация: scoole-mosreg.ru

Массового перехода на дистант в учебном 2021/22 году не планируется. При необходимости руководство школ будет самостоятельно принимать решение о закрытии на карантин.

#КОРОНАВИРУС#ШКОЛА#НОВОСТИ

Заместитель главы оперштаба по борьбе с COVID-19 в Свердловской области Павел Креков рассказал, как будет строиться школьное обучение в текущей эпидситуации. По словам чиновника, власти считают нецелесообразным вводить дистанционное обучение во всех школах.

Летом многие дети отдыхали в лагерях. И организация мероприятий по охране здоровья дала хорошие результаты. Сотрудников вакцинировали, а все остальные проходили ПЦР-тестирование, соблюдались все меры предосторожности. В целом оздоровительная кампания прошла спокойно. Это говорит о том, что при соблюдении мер, в том числе связанных с вакцинацией, образовательные учреждения вполне могут функционировать, — заявил Павел Креков.

Он добавил, что в случае фиксирования вспышек заболевания в отдельных классах руководство учебных заведений будет само принимать решение о переходе на дистант.

Что касается традиционных линеек 1 сентября, они пройдут очно, но будут переформатированы под новые правила: вместо общешкольного праздничного мероприятия предполагается проведение линеек по классам.

Напомним, пока ситуация с распространением COVID в области остается серьезной. Ежедневно выявляется свыше 500 новых случаев инфицирования. Так, за предыдущие сутки в регионе зафиксирован 521 случай. За все время пандемии в регионе выявили 113132, напоминает JustMedia.ru

Медики утверждают, что заболеваемость пойдет на спад? когда в регионе будет более 60% вакцинированного населения. Пока эта цифра намного меньше. 

Как сообщал DK.RU, по данным на 8 августа первым компонентом вакцины привились 948 328 человек (из них 61 485 в прививочных пунктах торговых центров). Полностью вакцинировались 761 980 человек.

По уровню привитости против COVID-19 первым компонентом наша область практически достигла 30%, — дал свою оценку заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

С 5 по 9 августа в Свердловскую область поступило более 96 тыс. доз «Спутник V» и «Спутник Лайт». Это рекордный размер вакцины для региона. «Спутник» распределят между медицинскими учреждениями и мобильными пунктами в ТЦ.

Автор: Инна Вейн
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