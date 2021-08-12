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С дорог Екатеринбурга исчезли камеры фиксации нарушений

С дорог Екатеринбурга исчезли камеры фиксации нарушений
Иллюстрация: rb7.ru

У компании «УГМК-Телеком», которая занималась видеофиксацией нарушений ПДД на свердловских трассах, закончился контракт с областными властями на оказание этих услуг. Продлевать его пока не будут.

#АВТО#НОВОСТИ

«УГМК-Телеком» убрала с региональных трасс передвижные комплексы фиксации нарушений, стационарные перевели в тестовый режим работы, сообщает портал 66.RU со ссылкой на источники в самой компании. Как пояснили в «УГМК-Телеком», в конце июля закончился контракт, заключенный с региональным «Управлением автомобильных дорог», согласно которому компания снимала и передавала властям видеоматериалы со свердловских автомобильных дорог. На основании этих данных нарушителям выписывались штрафы. 

Как сообщал DK.RU, в 2020 г. Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству и размерам денежных штрафов. Большинство этих штрафов выписывалось по материалам с камер «УГМК-Телеком». Оператор выигрывал контракты на эту работу в течение четырех последних лет. Так, в 2018 и 2019 гг. «УГМК-Телеком» выиграл четыре контракта на общую сумму 851,5 млн руб. В августе 2019-го компания единственная подала заявку на участие в госзакупке в итоге получила право в течение 2020 г. и первых пяти месяцев 2021 г. мониторить автодороги области за 558,5 млн руб.

При этом автолюбители высказывали сомнения в целесообразности мониторинга. К примеру, депутат Заксобрания Александр Ивачев утверждал, что, по его оценкам,  75% от всех уплаченных  штрафов получает компания-оператор и оставшиеся 25% идут в бюджет области. Средний размер чека обычно составляет 407 руб., так как многие водители оплачивают квитанцию со скидкой в 50%. 

Также DK.RU рассказывал о реакции автомобилистов на камеры фиксации. Большинство высказывало недовольство тем, что камеры «УГМК-Телеком» появляются на трассе без каких-либо предупреждающих знаков. Эта ситуация исправилась: в июне 2019 г. на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Путин потребовал перестать прятать дорожные камеры. После этого ГИБДД опубликовала официальную карту комплексов фиксации

Автор: Инна Вейн
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