ВОЗ назвала сроки одобрения российской вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения готовится одобрить российскую вакцину. Сейчас «Спутник V» не признают ни Евросоюз, ни США. Но мир на этом не заканчивается. Куда можно отправиться прямо сейчас?

Процедура одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» продолжается, вопрос с одобрением может быть решен уже в начале осени. Об этом на брифинге в Женеве заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианжела Симао, передает РБК

Мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Точной даты я назвать не могу. Но есть хорошие новости. Мы с июля изучаем возможность включения этой вакцины в состав механизма COVAX. Возможно, этот вопрос будет решен в начале или середине сентября. Сейчас ВОЗ изучает еще пять вакцин, в том числе индийскую Novavax. У нас немало вакцин, которые находятся на последней стадии изучения.

Отметим, COVAX — программа, направленная на обеспечение равного доступа всех государств к препаратам от коронавируса. В нее включаются вакцины, которые ВОЗ одобрила для использования в чрезвычайной ситуации. Среди уже одобренных — препараты Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinopharm BBIBP-CorV, Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Российский препарат успешно применяют в 67 странах, данные говорят об эффективности и безопасности вакцины. Некоторые страны уже посчитали вакцинацию «Спутником» достаточным поводом для пересечения границы.

«Спутник V» не признаёт Европа, зато признают страны, которые сами её используют. Список этих стран и советы по пересечению границы публикует Авиасейлс. Чтобы вас точно пустили, подождите как минимум две недели после второй прививки — почти все страны пускают привитых только на таких условиях. И не забудьте сдать ПЦР-тест, даже если он не нужен на границе: требования при регистрации на рейс никто не отменял.

Венгрия

Для въезда подойдёт только сертификат о вакцинации — никаких ПЦР-тестов. «Спутник» точно подходит: им прививают в самой Венгрии, с другими вакцинами могут быть трудности. Кроме сертификата и шенгена не нужно ничего.

Греция

Страна примет сертификат о вакцинации любым одобренным в России препаратом, главное, чтобы он был на русском или английском. Но от дополнительных тестов прививка не спасёт: с 30 июня россиянам нужно иметь при себе ПЦР-тест не старше 72 часов и быть готовым сдать ещё один по прибытии.

Грузия

Со «Спутником», «Ковиваком» и «Эпиваккороной» вас пропустят в любом случае: сертификат разве что должен быть на английском. Власти обсуждали ввести требование о ПЦР-тесте для привитых туристов, но пока такого нет: он нужен только тем, кто едет в страну по суше.

Египет

Страна одобрила только «Спутник» вместе с европейскими, американскими и китайскими вакцинами. Прививка только освобождает от ПЦР-тестирования. Чтобы вас пропустили на границе, сертификат должен иметь QR-код: документ с «Госуслуг» подойдёт.

Иордания

Подойдёт любая российская вакцина. Она спасает только от теста по прибытии — анализ перед вылетом всё равно придётся сдать. Кроме теста и прививки нужны страховка и заполненная онлайн-форма.

Кипр

Российский сертификат о прививке любой вакциной спасёт от теста по прибытии (он стоит 30-32 евро в зависимости от аэропорта), а вот тест перед вылетом нужен вне зависимости от прививки. Ещё нужны виза и специальное разрешение на въезд — заполните форму перед вылетом.

Ливан

А тут ситуация обратная. Привитые любой вакциной освобождаются от теста при регистрации, но по прибытии всё равно его должны сдать — если, конечно, не планируют домой в течение недели. Ещё нужно заполнить онлайн-форму и получить подтверждение на почту или телефон.

Монголия

Россиянам можно и без прививки, но сертификат спасает от недельного карантина по прибытии. Подходит любой препарат со справкой на любом языке (но лучше на английском).

Турция

Россия недавно возобновила авиасообщение с этой страной, а турецкие власти в свою очередь разрешили въезжать россиянам как по ПЦР-тесту, так и по сертификату о вакцинации. Любая зарегистрированная в России вакцина подойдёт — главное, чтобы был сертификат с «Госуслуг». Если прививки нет, должен быть ПЦР-тест не старше 72 часов, или антиген-тест не старше 48 часов. Онлайн-форму перед вылетом надо заполнить в любом случае.

Хорватия

Главная страна на пути в Шенген принимает только «Спутник V» или ПЦР-тест. Если справок нет, вас отправят на карантин. Нужны также шенген или национальная виза, но с ней вас дальше не пропустят в Европу.

Маврикий

Со «Спутником» можно первые две недели гулять, но только по территории отеля. Без прививки придётся сидеть на карантине. Кроме того, нужно сдать ПЦР-тест до вылета, по прилёте, на седьмой и четырнадцатый дни пребывания. Тесты в отеле стоят 60-70 евро.

Также без особых проблем вы сможете посетить Армению, Азербайджан и Болгарию: «Спутник V» здесь признают.

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