Рынок труда восстанавливается, стоимость акций растет: полезный дайджест для инвестора

По итогам прошедшей недели большинство глобальных индексов закрылись в «зеленой зоне» на фоне выхода сильных макроэкономических данных, а именно июльского отчета по рынку труда.

Андрей Пастухов, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

— Число занятых в несельскохозяйственном секторе в июле выросло на 943 тыс. чел., что превзошло ожидания в 870 тыс. чел. В свою очередь, безработица в США в июле упала до 5,4% против уровня в 5,9% в июне и ожиданий на уровне 5,7%. Восстановление рынка труда до уровня, предшествующего пандемии, традиционно является благоприятным для акций, однако фондовый рынок может интерпретировать данный отчет не только как хорошую новость, но и как повод для ФРС США начать сворачивание объемной программы ликвидности. Во всяком случае, некоторые представители ФРС США на прошлой неделе уже высказали идею о начале сворачивания QE в сентябре.

Европейские фондовые индексы также закрылись на рекордных максимумах в пятницу, завершив лучшую неделю c середины марта на фоне сильной квартальной отчетности компаний.

На текущей неделе ожидается выход данных по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) за июль. Сезон отчетности продолжат такие компании, как Tyson Foods, AMC Entertainment, eBay, Baidu, Airbnb, Walt Disney и другие. По данным Reuters, из 427 компаний индекса S&P 500, которые уже опубликовали квартальные результаты, 87,6% превзошли ожидания аналитиков по прибыли, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики.

Доллар США показал рост на 0,68% по отношению к ведущим мировым валютам благодаря сильным данным по рынку труда и возросшей вероятности более раннего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной Резервной Системой. Напомним, что ФРС ориентируется на рынок труда как один из главных индикаторов состояния американской экономики.

Евро по итогам прошедшей недели упал к доллару на 0,93%. В начале текущей недели курс доллара обновил четырехмесячный максимум к евро на уровне $1,1742 и двухнедельный пик к иене на 110,37 иены за $1.

Биткоин на минувшей неделе вырос на 1,4% на фоне всплеска объема торгов. Рыночная капитализация биткоина выросла до $800 млрд, обновив максимум с середины мая.

На фоне резкого снижения нефтяных котировок и укрепления доллара США рубль на минувшей неделе снизился к доллару на 0,5%. Поддержкой для рубля выступает рост ставок внутри страны, который при снижающейся инфляции вновь делает привлекательной стратегию carry trade. Но, учитывая не слишком оптимистичный краткосрочный взгляд на рынок нефти и психологический эффект августа, который зачастую не был для рубля удачным месяцем, ожидаем сохранения умеренно-негативного сентимента по отношению к российской валюте в ближайшее время.

Цены на нефть сорта Brent на минувшей неделе упали на 7,38%, что стало сильнейшим снижением с октября 2020 года.

<<<Больше информации о финансовых рынках и инвестициях можно найти по ссылке>>>

Цены на золото упали на минувшей неделе на 2,82% и закрылись на уровне $1763,03 за тройскую унцию — cамого низкого уровня за месяц. По прогнозам некоторых участников рынка, ФРС может объявить о решении сворачивания QE в сентябре и начать фактическое сокращение уже в январе следующего года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на минувшей неделе на 7,5 б.п., реальная доходность 10-летних госбумаг находится на минимальном за последние два десятка лет уровне — минус 1,2%.

Российские фондовые индексы смогли завершить прошлую неделю в плюсе, несмотря на снижение нефтяных цен. Индекс Мосбиржи укрепился на 0,9%, индекс РТС подрос на 0,4%. Снижение в нефтянке компенсировал рост акций Сбербанка (+4,5%) и других акций из секторов, ориентированных на внутренний рынок.

<<<Другие материалы от Андрея Пастухова читайте здесь>>>