Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.08
73,96
86,62
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Рынок труда восстанавливается, стоимость акций растет: полезный дайджест для инвестора

Рынок труда восстанавливается, стоимость акций растет: полезный дайджест для инвестора
Иллюстрация: https://pixabay.com/

По итогам прошедшей недели большинство глобальных индексов закрылись в «зеленой зоне» на фоне выхода сильных макроэкономических данных, а именно июльского отчета по рынку труда.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

Андрей Пастухов, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

Рынок труда восстанавливается, стоимость акций растет: полезный дайджест для инвестора 1— Число занятых в несельскохозяйственном секторе в июле выросло на 943 тыс. чел., что превзошло ожидания в 870 тыс. чел. В свою очередь, безработица в США в июле упала до 5,4% против уровня в 5,9% в июне и ожиданий на уровне 5,7%. Восстановление рынка труда до уровня, предшествующего пандемии, традиционно является благоприятным для акций, однако фондовый рынок может интерпретировать данный отчет не только как хорошую новость, но и как повод для ФРС США начать сворачивание объемной программы ликвидности. Во всяком случае, некоторые представители ФРС США на прошлой неделе уже высказали идею о начале сворачивания QE в сентябре.

Европейские фондовые индексы также закрылись на рекордных максимумах в пятницу, завершив лучшую неделю c середины марта на фоне сильной квартальной отчетности компаний.

На текущей неделе ожидается выход данных по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) за июль. Сезон отчетности продолжат такие компании, как Tyson Foods, AMC Entertainment, eBay, Baidu, Airbnb, Walt Disney и другие. По данным Reuters, из 427 компаний индекса S&P 500, которые уже опубликовали квартальные результаты, 87,6% превзошли ожидания аналитиков по прибыли, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики.

Доллар США показал рост на 0,68% по отношению к ведущим мировым валютам благодаря сильным данным по рынку труда и возросшей вероятности более раннего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной Резервной Системой. Напомним, что ФРС ориентируется на рынок труда как один из главных индикаторов состояния американской экономики.

Евро по итогам прошедшей недели упал к доллару на 0,93%. В начале текущей недели курс доллара обновил четырехмесячный максимум к евро на уровне $1,1742 и двухнедельный пик к иене на 110,37 иены за $1.

Биткоин на минувшей неделе вырос на 1,4% на фоне всплеска объема торгов. Рыночная капитализация биткоина выросла до $800 млрд, обновив максимум с середины мая.

На фоне резкого снижения нефтяных котировок и укрепления доллара США рубль на минувшей неделе снизился к доллару на 0,5%. Поддержкой для рубля выступает рост ставок внутри страны, который при снижающейся инфляции вновь делает привлекательной стратегию carry trade. Но, учитывая не слишком оптимистичный краткосрочный взгляд на рынок нефти и психологический эффект августа, который зачастую не был для рубля удачным месяцем, ожидаем сохранения умеренно-негативного сентимента по отношению к российской валюте в ближайшее время.

Цены на нефть сорта Brent на минувшей неделе упали на 7,38%, что стало сильнейшим снижением с октября 2020 года.

<<<Больше информации о финансовых рынках и инвестициях можно найти по ссылке>>>

Цены на золото упали на минувшей неделе на 2,82% и закрылись на уровне $1763,03 за тройскую унцию — cамого низкого уровня за месяц. По прогнозам некоторых участников рынка, ФРС может объявить о решении сворачивания QE в сентябре и начать фактическое сокращение уже в январе следующего года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на минувшей неделе на 7,5 б.п., реальная доходность 10-летних госбумаг находится на минимальном за последние два десятка лет уровне — минус 1,2%.

Российские фондовые индексы смогли завершить прошлую неделю в плюсе, несмотря на снижение нефтяных цен. Индекс Мосбиржи укрепился на 0,9%, индекс РТС подрос на 0,4%. Снижение в нефтянке компенсировал рост акций Сбербанка (+4,5%) и других акций из секторов, ориентированных на внутренний рынок.

<<<Другие материалы от Андрея Пастухова читайте здесь>>>

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Трассу Казань-Екатеринбург протянут до Омска и НовосибирскаТрассу Казань-Екатеринбург протянут до Омска и Новосибирска
  • Долгострой на Базовом продали сотруднику УГМКДолгострой на Базовом продали сотруднику УГМК
  • Создательница Парка сказов Наталья Ларионова оставляет бизнес и всю партийную деятельностьСоздательница Парка сказов Наталья Ларионова оставляет бизнес и всю партийную деятельность
  • «Если человек не создает себе финансовую подушку на старость, он обречен на нищету»«Если человек не создает себе финансовую подушку на старость, он обречен на нищету»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.