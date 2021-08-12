Что делать, если налоговая узнала о ваших зарубежных счетах и доходах

В 2021 г. владельцы зарубежных банковских счетов получили из налоговой «письма счастья» — требования, в которых указаны названия банков, номера счетов и суммы поступлений за 2018 год.

Что делать в этой ситуации, рассказывает Евгений Афанасьев, основатель и руководитель компании TaxCapital.

— Еще в декабре 2016 г. в одной из статей мы подробно описали механизм автоматического обмена финансовой информацией между странами на основании многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией (MCAA) и Стандарта обмена налоговой информацией, разработанный ОЭСР (Common Reporting Standard — CRS). На тот момент этот процесс еще не был отлажен и продвигался достаточно медленно, поэтому большинство владельцев зарубежных счетов и компаний (КИК) не спешило декларировать свои зарубежные доходы и активы.

На протяжении последних лет мы отслеживали развитие международного автообмена информацией и давали рекомендации своим клиентам, как предотвращать или минимизировать риски штрафов в связи с получением информации налоговыми органами РФ.

Напомню, что сроки давности по нарушениям валютного и налогового законодательства РФ для физических лиц составляют два и три года соответственно.

В требованиях, которые налоговые органы начали рассылать с начала текущего года, содержатся данные о счетах и доходах граждан за 2018 г. из таких стран, как Швейцария, Австрия, Чехия, Италия, Испания и некоторых других европейских стран, популярных у россиян. Указаны номера счетов, названия банков, валюты счетов, балансы на конец года, суммы зачислений за год, типы выплат (доходы от реализации финансовых активов, купоны, дивиденды, заработная плата от иностранных работодателей). В общем, видна вся подноготная.

В ближайшем будущем будут расшифрованы данные о зарубежных счетах и доходах за 2019 и 2020 гг., уже полученные ФНС РФ от налоговых органов других стран, и граждане получат требования за эти годы вне всяких сомнений.

Сначала к нам стали обращаться клиенты с такими требованиями, которые точно отчитывались о своих зарубежных счетах и доходах за 2018 г., поэтому было ощущение, что налоговые органы берут данные из налоговых деклараций клиентов и отчетов о движении средств и просто переносят их в свои требования. Затем пошли клиенты, которые не декларировали свои зарубежные счета и доходы, и тогда стало окончательно ясно, что автоматический обмен финансовой информацией между Россией и основными европейскими странами все же заработал.

Если не реагировать на данное требование ИФНС и не подать налоговую декларацию 3-НДФЛ за указанный в требовании год, то в худшем случае налоговая потребует с вас уплаты налога, пени и соответствующих штрафов со всей суммы дохода, указанного в требовании, без учета применимых расходов на покупку ценных бумаг или недвижимости, например.

Если у вас были доходы от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы, например), то вы имеете право снизить доходы от реализации бумаг и ПФИ на сумму расходов на их приобретение, хранение и услуги доверительного управляющего при наличии соответствующего договора. Однако с помощью автообмена налоговые органы РФ получают данные только о доходах от реализации ценных бумаг и другого имущества без указания соответствующих расходов.

Также в требованиях ИФНС указан перечень документов, которые необходимо представить: договоры банковского (брокерского) счета, доверительного управления и иных договоров оказания услуг с организацией финансового рынка; договоры, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, валютных ценностей и иных финансовых активов; налоговые декларации и платежные документы, подтверждающие факт уплаты (удержания у источника выплаты) налогов за пределами РФ.

Если между РФ и страной, где находится банк (брокерская компания) заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то эти удержанные за рубежом налоги могут быть зачтены в РФ.

У нас была ситуация, когда такое требование от налоговой получил гражданин Италии, несколько лет проживающий и работающий в России. В этом требовании были данные о его счетах и доходах в банках из двух европейских стран, популярных у россиян.

Как выяснилось, при открытии счетов в этих банках и дальнейшем обновлении своих анкетных данных гражданин Италии указал, что является налоговым резидентом РФ, указал свой ИНН, фактический адрес проживания и места работы в России. На основании этого банки соответствующим образом его идентифицировали как налогового резидента РФ и направили информацию в налоговые органы своей страны для последующей автоматической передачи данных в налоговые органы России.

Согласно Налоговому кодексу РФ иностранный гражданин, являющийся налоговым резидентом РФ, должен декларировать в России свои общемировые доходы, уплачивать в России НДФЛ по стандартной ставке 13% в отношении большинства этих доходов, а также он имеет право на все налоговые вычеты, предусмотренные НК РФ.

Обычно ИФНС требует предоставить документы и информацию в течение десяти рабочих дней с момента получения такого требования. На практике же мы рекомендуем сначала позвонить налоговому инспектору, который составил требование (ФИО и телефон исполнителя обычно указаны в конце документа), и сначала устно договориться об отсрочке в представлении документов, а затем обязательно через свой личный кабинет налогоплательщика направить соответствующее обращение, чтобы у вас было документальное подтверждение того, что инспекция предоставила вам такую отсрочку. Этим подтверждением является ответное сообщение со стороны инспекции. Смело можно просить отсрочку сроком до одного месяца, аргументируя это неторопливостью европейских банков в предоставлении требуемых документов.

Далее нужно подготовить налоговую декларацию за требуемый период, внести все полученные доходы, отразить применимые расходы (например, на покупку и хранение ценных бумаг, проданных в отчетном году), перевести банковские выписки на русский язык (нотариально заверять перевод не требуется), заявить все возможные налоговые вычеты для снижения налоговой базы по НДФЛ и составить ответ на требование ИФНС. В нем нужно дать пояснения по всем пунктам требования, а также запросить возможность не применять наказание в виде штрафов за позднюю подачу декларации и уплату НДФЛ, приведя веские доводы.

Однако принятие решения о наложении штрафов остается за инспектором.

Статус камеральной проверки декларации можно отслеживать в личном кабинете, как и ее финальный результат. Если все в порядке, то будет указано, что проверка завершена и налоговым органом подтверждена сумма налога к уплате. Если нет, то появится запись о наличии нарушений, и акт камеральной проверки будет направлен заказным письмом на адрес вашей регистрации или места пребывания в РФ. Поэтому рекомендуем регулярно проверять свой личный кабинет на сайте ФНС и почтовый ящик по адресу прописки.

Если ранее вы вовремя подавали первичную налоговую декларацию за требуемый период (за 2018 год — в срок не позднее 30.04.2019 г.), то сейчас вам нужно будет подать уточненную декларацию, внеся в нее недостающие сведения. При подаче уточненной декларации после истечения установленного срока и после срока уплаты налога (15.07.2019 г.) можно избежать штрафов, если она подана до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом незадекларированных доходов, либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период. Для этого до представления уточненной налоговой декларации нужно уплатить недостающую сумму налога и соответствующие ей пени (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ).

Если же вы получили от налоговой инспекции требование с указанием ваших зарубежных доходов за 2018 год, например, то у вас уже нет оснований для избежания штрафов, к сожалению.

Самое правильное в данной ситуации будет срочно подать уточненные декларации за 2019 и 2020 годы, не дожидаясь получения соответствующих требований от ИФНС за эти годы. При условии, что ранее вы уже подавали первичные декларации за эти годы.

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