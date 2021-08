Прекращайте быть хорошим: правила для тех, кто понял, что пора показать характер

Быть «хорошим парнем» — в корне неверная жизненная стратегия. Этого на самом деле не ценит никто, а вы в итоге часто страдаете и проигрываете. Разбираемся.

Не нужно быть «хорошим парнем». Даже если кажется, что сейчас это крайне выгодная стратегия. Почему? Ответ дали основатель компании Business Relations Владимир Герасичев, коучи и психологи, спикерыTEDx Иван Маурах и Арсен Рябуха в книге «Контекст жизни». В ней описываются семь вредных когнитивных привычек: быть правым, быть хорошим, не рисковать, контролировать, обобщать, экономить время, находить объяснения и оправдания.

DK.RU выбрал главное из главы о привычке быть хорошим человеком:

В нас сочетается много разных убеждений и представлений о том, как быть хорошим. Представим, что молодой парень недавно за рулем машины. Он везет в школу младшего брата и аккуратно останавливается на красный сигнал светофора, несмотря на то что дорога пуста. Парень чувствует свою ответственность за воспитание брата и его безопасность. Неважно даже, боится ли он показаться брату плохим водителем или стремится соблюдать правила, принятые в обществе: все равно выходит, что здесь привычка быть хорошим полезна.

Но предположим, что тот же самый юноша подвозит приятелей-ровесников и другой водитель просит его уступить дорогу. Если его референтная группа — приятели — считают, что уступают только слабаки, то парень, не желая потерять лицо, может нарушить ПДД и спровоцировать аварию.

Из этих примеров видно, что привычка быть хорошим амбивалентна, потому что мы одновременно принадлежим разным социальным группам, убеждения которых могут конфликтовать внутри нас.

Итак, сформулируем первое правило по управлению привычкой быть хорошим.

Мы можем спрашивать себя: «Для кого я сейчас стараюсь быть или выглядеть хорошим, частью какой группы являюсь, из каких побуждений действую?».

Любое общество поощряет привычку быть хорошим. Но разные общества делают это по-разному. Так, в Германии важнее быть хорошим для властей и люди без угрызений совести пишут жалобы в муниципалитет на громкую музыку или плохо припаркованную машину соседей, даже если не конфликтуют с ними. У нас, наоборот, важнее быть хорошим для соседей, и стучат властям люди только в крайнем случае, когда отношения с соседями уже испорчены.

Культура многих российских компаний до сих пор не предусматривает возможности выложить карты на стол в рамках рабочих отношений, без конфликтов и скандалов. Многим бывает проще остаться хорошим для сослуживца, промолчав на заседании о его ошибке, хотя это отразится на общем деле.

Второе правило управления привычкой быть хорошим звучит так:

Иногда привычка быть хорошим мешает нашей или общей выгоде. Стоит рискнуть и оказаться не таким хорошим, чтобы получить больше или сделать вклад в общее дело.

Элизабет Холмс казалась всему миру блестящим инноватором. Она создала перспективный стартап — компанию Theranos и обещала инвесторам, что вскоре разработает методику взятия медицинских анализов всего лишь по одной капле крови. Годы шли, инвестиции привлекались, но Холмс так и не смогла довести разработку до воплощения. Боясь потерять лицо, она объявила, что технология создана, и в течение нескольких лет обманывала инвесторов, фальсифицируя результаты анализов. Она продолжала «быть хорошей», но лишь до тех пор, пока ее не вывели на чистую воду.

Сиюминутное желание выглядеть получше — Fake it till you make it — здесь входит в противоречие с более долгосрочным и глубоким пониманием того, что такое «быть хорошим»: не использовать ложь, не пытаться выдать желаемое за действительное.

Третье правило управления привычкой быть хорошим:

Если в вас конфликтуют два понимания того, как быть хорошим, выбирайте более стратегическое — то, которое работает на более длительном отрезке времени. В долгосрочной перспективе честность обычно работает лучше, чем заметание сора под ковер.

В одной из авторских телепередач умный, саркастичный ведущий вел беседу с консервативно настроенным политиком, выступавшим за традиционные ценности. В ходе беседы ведущий ввернул: «Вы же, конечно, помните, что по этому поводу писал отец Пигидий?» — «Конечно, я знаком с трудами досточтимого отца Пигидия», — кивнул политик.

«Не думаю, — заметил ведущий, — ведь пигидий — это анальное отверстие у пауков». Ведущий хорошо изучил своего собеседника и знал, что ему было бы невыносимо стыдно признаться в каком угодно неведении. В результате тот получил двойную порцию стыда, да еще и в прямом эфире.

Мы все делаем ошибки и не всегда можем быть хорошими. Но стыд заводит нас в еще худший тупик, чем сама ошибка. Поэтому нужно развивать стыдоустойчивость.

Четвертое правило обращения с привычкой быть хорошим звучит так:

Научитесь ассертивности. Отстаивайте свои интересы, не уступайте, если не хотите. Быть хорошим необязательно значит быть паинькой!

