«Озеленение – будущее площади 1905 года». Что будет после фестиваля ландшафтного искусства

Временное изменение внешнего вида площади 1905 года привело к очередному витку дискуссии о будущем этой территории. У автомобилей в центре города шансов все меньше.

14 августа в Екатеринбурге откроется фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». Именно в рамках этого мероприятия площадь 1905 года в Екатеринбурге превратилась из стоянки в сквер с газонами, цветниками, игровыми площадками и амфитеатром.

Директор фестиваля Юлия Сорокина рассказала в интервью ЕАН о том, какое зеленое будущее ждет Екатеринбург. Главное — в материале DK.RU.

— В каждом районе нашего города есть уголки, которые достойны внимания, причем их очень много. Возможно, уже в следующем году горожане смогут сами предлагать, сами фотографировать, и говорить о том, что хотят увидеть в каком-то месте что-то новое. Их так много, что их сложно обозначить, начиная с набережной Исети, которая пока не вся облагорожена, заканчивая местами вокруг цирка. Также могу назвать Уралмаш, Эльмаш.

Мне кажется, что озеленение — будущее площади 1905 года. Там должна появиться станция метро, там же неплохо вписались бы подземные многоярусные парковки. Современные города построены на том, что парковки убраны вниз, а над ними раскинулись скверы.

Почему бы нам с вами из метро не выходить в зеленый сквер, а не на брусчатку? Конечно каждому городу нужна центральная площадь, где проходят парады и выстраивается ледовый городок. Здесь просто должно быть продуманное проектирование, при котором все можно уместить вместе – тогда деревья не мешают, а дополняют площадь.

В Екатеринбурге такой опыт есть — жилые комплексы со стилобатами, под которыми расположены парковки.

Есть концепция, при которой парковочные места отгораживают живыми изгородями, туда же вписаны крупномерные деревья. Деревья в кадках — не наша история. Из-за нашей климатической зоны мы каждый раз рискуем, что деревья могут не перезимовать.

Екатеринбург очень стремительно развивается. Мы видим, что постоянно происходят реконструкции: Зеленая роща, Парк XXII партсъезда. Мне очень нравится, когда девелоперы выходят за границы своих жилых комплексов и озеленяют дополнительно улицы, которые прилегают к ним. Мне кажется, это очень здорово и низкий им поклон за то, что они делают это за свои деньги. Екатеринбург постепенно озеленяется.

С другой стороны, есть активисты, которые выходят отстаивать скверы и парки. Они тоже озеленяют город, насколько это возможно. Но выйти и посадить дерево без согласования с администрацией нельзя: поскольку у нас много коммуникаций, которые дерево может задеть, также каждое дерево должно попасть на баланс города.

Мне кажется, что Екатеринбург сейчас на зеленом подъеме. Я думаю, что мы скоро будем видеть новые скверы, новые парки и новые подходы.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что ждет площадь 1905 года. Председатель комитета по благоустройству города Тамара Благодаткова считает, что парковка точно исчезнет с этой городской территории.

Сообщалось также, что рядом с Зеленой рощей и заброшенной больницей в Екатеринбурге должен появится парк. Зеленую зону в границах Зеленой рощи, улиц 8 Марта, Большакова и Шейнкмана будут обустраивать за счет частных инвестиций.