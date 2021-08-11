Как найти удовлетворение от жизни в молодости?

Счастье есть? Да, но у всех оно свое. И если старикам кажется, что в молодости прекрасно все, юные создания часто страдают очень сильно.

Быть счастливыми хотят все. Именно счастья желают, поздравляя с днем рождения или днем свадьбы. Именно о нем говорят, обсуждая планы на будущее. Именно на отсутствие ощущения счастья жалуются психологам и друзьям. Но все ли думают об одном, говоря «счастье»?

Что такое счастье?

“На свете счастья нет, но есть покой и воля…” Пожалуй, этой строчкой классика можно объяснить многое в понятии «счастье». Дело в том, что это весьма субъективное ощущение, которое не имеет конкретных характеристик. То, что для одного человека счастье, для другого абсолютно ежедневная рутина, которая совсем не вызывает положительных эмоций.

Например, для семейной пары, которая очень долго хотела детей, утро с криками ребенка и походы в магазин за подгузниками — счастье. Те же, кто родил сразу, без усилий, расценивают это как повседневность, никаких положительных эмоций такие будни у них не вызывают.

Однако есть некоторые общие черты счастья. Это удовлетворенность жизнью, ощущение некого спокойствия (что, опять же, весьма субъективно) и реализация. Поэтому, по большому счету, счастье на самом деле очень часто только в наших руках.

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Что молодым мешает быть счастливыми?

Кажется, что в молодости делает счастливыми любая мелочь. Люди здоровы, полны сил, впереди целая жизнь, в головах много планов и задумок. Но секрет в том, что способность получать удовольствие от жизни не всегда зависит от возраста. Быть молодым брюзгой очень реально.

Но даже оптимистам может быть сложно ощутить счастье. Ведь в их жизни присутствует и давление родителей и/или других родственников (куда поступить, кем работать, как строить личную жизнь и так далее), и личные страхи, и финансовая несостоятельность, и профессиональные сомнения. Ситуацию делают еще полнее прыгающие гормоны, с внезапными влюбленностями и горькими расставаниями.

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Как получать удовольствие от жизни в молодости?

Научитесь изменять свой взгляд на любую ситуацию и находить в ней положительный смысл

Это опыт, который пригодится еще не раз в жизни. Не поступили в вуз? Переживаете драматичное расставание? Родители не принимают ваш выбор? Скорее всего, пять лет спустя вы про это даже не вспомните. Просто ищите возможности в жизни и смотрите на любую ситуация с разных сторон. Даже в самых неприятных событиях в итоге можно найти позитив.

Относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы другие относились к вам

Да, это та самая эмпатия, о которой уже много лет твердят на всех тренингах. Счастливы намного чаще те люди, которые относятся к окружающим с добром и вниманием.

Кроме того, однажды сказанное доброе слово часто возвращается, куда большим добром.

Находите счастье в каждом мгновении жизни

Получать удовольствие от повседневности, видеть моменты счастья в каждом дне, даже самом ужасном, — тоже очень важное умение. Научиться этому можно, сейчас даже есть приложения для смартфонов, которые помогают замедляться, ловить момент и видеть красоту вокруг.

Поменяйте представление о себе

А что вы о себе знаете? Стоит задуматься, что из ваших характеристик правда, а не то, что пытаются навязать вам родители/друзья/педагоги. Очень часто в молодости кажется, что вы недостаточно хороши из-за того, что все вокруг требуют многого. Но наверняка вы уже многого добились, вы уже интересный, хороший, достойный человек. Ищите в себе плюсы и ни в коем случае не занимайтесь самоедством. Самокритика важна, но она не должна становиться бичом.

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Поставьте себе новую цель в жизни

Нужно вовремя понять, что не все в жизни получается, добиться задуманного в 16 лет получается не у всех. Но это не значит, что жизнь провалена и счастью не бывать. Это напрямую перекликается с умением менять свой взгляд на любое событие.

Не получается что-то? Что ж, а не знак ли это, что пора заняться другим? Часто то занятие/человек/место, о которых вы даже не думали, оказываются лучшим вариантом в жизни. Не зацикливайтесь, мыслите шире и свободнее.

Дарите другим радость и счастье

Это странный закон жизни: заставь улыбнуться другого, и на душе станет легче. Стать счастливее можно даже просто от искренней улыбки. Да, ненадолго, но эта добрая эмоция способна улучшить весь день. А за днем — неделю или месяц.

Прощайте других. Прощайте самого себя

Никто не идеален. Все мы совершаем ошибки. Умение искренне прощать тоже крайне важно в жизни, оно помогает восстановить душевное равновесие прежде всего вам самим, чувство обиды способно вытягивать очень много жизненных сил.

Займитесь спортом и измените систему питания

Во-первых, это поможет вашей физической форме и поддержит здоровье. А это, напомним, основа счастливой жизни, без хорошего здоровья чувствовать себя эмоционально на «отлично» часто сложнее, требует больших усилий.

Кроме того, спорт помогает выработке эндорфинов, а это уже тонкая химия нашего организма. Вместо того чтобы сидеть в углу и жаловаться на судьбу, идите на пробежку или сделайте простую зарядку, вы наверняка ощутите себя бодрее.

Относитесь ко всему с юмором

Это умеют не все, но, опять же, стоит попытаться и тренировать себя ради того самого счастья. Мы часто относимся к жизни слишком серьезно, но многие ситуации на самом деле в перспективе скорее смешны, нежели трагичны.

Верьте в то, что у вас все получится

Провалы неминуемы. Но они учат нас жить, дают знания и опыт. Если вы верите, что однажды все получится — оно на самом деле получится. Может быть не в той форме, в которой задумывалось изначально, но получится. Счастье в том, чтобы стремиться, мечтать, стараться и идти вперед.

Не ограждайтесь от других, коллективизм связан с удовлетворенностью жизнью

Человек социален, и даже самым ярким интровертам нужна поддержка и общение. Исследования доказали, что социум придает нам уверенность в себе и спокойствие, без которых, как мы помним, счастье невозможно.

В целом эти советы подходят не только молодым. Просто в условные 20 лет проще воспитать в себе эти качества и понять, что счастье на самом деле мимолетно, но возможно всегда, в любой ситуации. Если радоваться жизни не получается при всех усилиях, стоит поговорить с друзьями или психологом — выход наверняка есть.

Будьте счастливы, просто родите это чувство внутри и запомните его. Оно помогает двигаться вперед даже в самые темные времена.