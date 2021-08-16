Кто из работодателей Екатеринбурга готов платить сотрудникам 200 тыс. руб. в месяц

«Для каждого сотрудника у нас есть индивидуальный план развития. При его составлении учитываются сильные и слабые стороны человека. Мы можем, к примеру, научить сотрудника принимать решения».

Руководство компанией, территорией или людьми — навык, который не приходит сам по себе. Чаще всего руководитель проходит серьезную корпоративную школу, прокачивает свои знания. Мало того, сотрудник, претендующий на руководящую позицию, должен быть достаточно харизматичен, чтобы за ним пошли люди.

О том, как развить в человеке лидерские качества, научить принимать решения и сделать из него грамотного руководителя, DK.RU рассказала Ирина Смирнова, директор по персоналу ТС «Монетка».

В настоящее время в торговой сети открыта вакансия территориального менеджера. Спрос с кандидата большой, но и зарплата соответствующая — от 200 тыс. руб. Территориальный менеджер в «Монетке» отвечает за все магазины, расположенные на «его территории». Обычно это 60-80 точек. Нужно знать, что происходит в каждой из них — почему в определенном магазине течет крыша или, к примеру, за счет чего магазин перевыполнил план.

— Человек реализуется на своей территории как предприниматель. Менеджер несет ответственность за все процессы в магазинах, вверенных в его управление. Мы можем позвонить ему и спросить про обстановку с конкурентами, с поставками, почему в том или ином магазине один из сотрудников не вышел на работу. На каждый из этих вопросов у территориального менеджера должен быть ответ, — говорит Ирина Смирнова.

У каждого кандидата, претендующего на руководящую должность в «Монетке», есть индивидуальный план развития. Он составляется после ряда вступительных тестов. Так, к примеру, может выясниться, что потенциальному территориальному менеджеру не хватает навыков управления. Тогда кандидата на должность прикрепляют к сотруднику, который демонстрирует управленческий талант. Кандидат учится прямо «в бою»: подмечает «фишки» более опытного товарища и применяет их на практике.

К обучению сотрудника подключается учебный центр, в котором кандидату дают еще и необходимые теоретические знания. Т.е. если не хватает управленческих навыков, набор «уроков» будет посвящен этой теме. Если человек не умеет работать с потерями, соответственно, преподаватели учебного центра сделают упор именно на этот пробел, — продолжает Ирина Смирнова.

После прохождения обучения кандидат готовит презентацию и рассказывает обо всех теоретических и практических инструментах, которые он вычленил для себя в процессе обучения. Кстати, материалы, подготовленные сотрудником, используются потом в дирекции по персоналу для обучения других кандидатов.

Территориальный менеджер — это позиция, требующая не только определенных профессиональных компетенций. Для такой работы важны и личностные характеристики человека. Во-первых, он должен обладать стратегическим мышлением и четко понимать цели работы своей филиальной сети.

Не менее важны и коммуникативные навыки, ведь тот же процесс постановки задач коллективу — это элемент взаимодействия с командой. Третья важная компетенция — работа на результат.

У нас в некотором роде капиталистическая организация. Мы работаем не ради процесса, а ради результата. Можно, конечно, махать веником и пытаться им забивать гвозди, но зачем, если это в обозримом будущем не принесёт ощутимого результата, — подмечает директор по персоналу ТС «Монетка».

Еще одна личностная черта, которая ценится в сотрудниках, претендующих на руководящую должность в «Монетке», — это готовность к изменениям. Закрытость и консерватизм не приведут ни к развитию сети, ни к развитию кандидата в роли территориального менеджера.

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Помимо серьезной зарплаты и уникальных компетенций, территориальные менеджеры «Монетки» получают еще ряд приятных бонусов. Во-первых, хорошие условия от компании в случае релокации (жилье, детский сад или школа для детей). Во-вторых, уверенность в будущем.

Я поддерживаю связь со многими территориальными менеджерами, которые когда-либо работали в «Монетке». Никто никогда не сказал, что остался без работы после работы у нас. Мы — как трамплин на ступень выше, — говорит Ирина Смирнова.

О плюсах работы на позиции территориального менеджера ТС «Монетка» говорят и те, кто в настоящий момент работает в компании.

Павел Плешивых, территориальный менеджер, формат «Дискаунтер», филиал Нижний Тагил, ТС «Монетка»:

— До работы в «Монетке» я в течение 15 лет трудился в дистрибьюторских компаниях. Занимался продажами кондитерских и табачных изделий, прошел путь от грузчика до директора филиала.

Всегда думал, что торговля — и в Африке торговля, а сетевой ритейл ничем не отличается от дистрибьюции. Ошибочное мнение. Оказалось, что мои знания о продажах, накопленные в течение многих лет, — далеко не высший пилотаж. В процесе обучения, которое длилось 1,5 мес., я чувствовал себя космонавтом на новой планете. Многие вещи пришлось изучать с нуля. В учебном центре «Монетки» мне помогли адаптироваться. Результат — успешно пройденный экзамен на должность управляющего и закрытие испытательного срока.

Вообще, обычно на должность управляющего по формату назначают ребят с опытом работы, но я стал исключением. За это я искренне благодарен HR и руководителю филиала.

Итак, мой путь в «Монетке» начался с должности управляющего по формату в нижнетагильском филиале. В распоряжении был куст из 10 магазинов, с десятью директорами, двадцатью заместителями и шестьюдесятью продавцами-универсалами.

На этой должности я разобрал розничный бизнес до атомов. Не без помощи своих руководителей, конечно. Они всегда подставляли и подставляют плечо, погружают во все возможные бизнес-процессы магазинов, показывают, где и как увеличить продажи.

Немногим позже руководство приняло решение о введении второй ставки территориального менеджера. На тот момент наш куст показывал одни из лучших показателей в регионе, и на меня обратили внимание. И вот снова учебный центр, три недели стажировки в филиале Восток, сдача экзамена и новая должность — территориальный менеджер.

На данный момент со мной в команде работает девять управляющих по формату, 72 директора магазина, 144 заместителя директоров и 432 продавца-универсала. Вместе мы ежедневно работаем над увеличением продаж, снижением потерь, развитием персонала и качеством магазинов.

Кандидатам, которые будут пробовать себя на должность территориального менеджера, я хотел бы сказать следующее: если вам интересна новая, перспективная, стабильная, высокооплачиваемая работа, то получить ее можно в ТС «Монетка». Дерзайте, не бойтесь ошибаться, показывайте результаты и вас обязательно заметят.

Сергей Карпов, территориальный менеджер, формат «Дискаунтер», филиал Екатеринбург, ТС «Монетка»:

— Когда я учился в институте, в Екатеринбург только начинали заходить крупные торговые сети. Одна из них — Metro Cash and Carry. Работа там мне подходила по графику – с 5-ти утра до 12-ти дня. После этого я шел на учебу. В Metro Cash and Carry я прошел путь от продавца до руководителя направления. С каждой новой должностью я приобретал ценный опыт, который помогает мне и сегодня. После Metro я пошел работать в «Пятерочку», а в июне 2010 г. принял предложение ТС «Монетка» и стал управляющим по формату «Дискаунтер Екатеринбург». В этой должности я проработал до 2018 г., а после перешел в новый филиал «Восток» в качестве уже территориального менеджера.

В процессе работы я приобрел ценный навык — умение адаптировать персонал. Понял, насколько важно общаться с каждым сотрудником, который вступил в должность. Начал стратегически мыслить (это необходимо, чтобы видеть ситуацию в широком контексте и составлять длительные прогнозы).

Молодым кадрам, которые хотят стать руководителями, я хочу дать один совет: научитесь брать на себя ответственность и не бойтесь признавать собственные ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает.