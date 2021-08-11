Третий поток «Прорыва» для предпринимателей стартует в Свердловской области

Очередное обучение длиной несколько недель поможет бизнесменам разобраться с этапами роста компании и сотрудников, освоить интернет-маркетинг и решить вопросы с планированием.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП) и Екатеринбургский центр развития предпринимательства (ЕЦРП) объявили о наборе участников в программу обучения производственного бизнес-акселератора «Прорыв».

Третий поток акселератора стартует 1 сентября, обучение продлится шесть недель. За это время участники курса проработают гипотезы развития, разберутся с юнит-экономикой, бережливым производством, интернет-маркетингом, построением СРМ-систем, развитием персонала и личным ростом. Для предпринимателей из Свердловской области участие в программе бесплатное.

Курс проходит онлайн, благодаря чему привлекаются ведущие бизнес-тренеры со всей России.

Напомним, акселератор «Прорыв» впервые представили в мае 2020 г. на неделе бизнеса в Екатеринбурге, он стал первым производственным бизнес-акселератором в России. Участниками первых двух потоков стали почти 150 производственных предприятий из Екатеринбурга и городов Свердловской области с общим оборотом более 8 млрд руб.

Главной особенностью программы является ориентация на оперативное внедрение современных инструментов работы. Наши учебные блоки охватывают все стадии — от производства до выстраивания продаж, что дает быстрый и видимый результат, — подчеркнул директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников.

Организаторы акселератора подчеркивают, что в результате интенсивного обучения почти у половины участников проекта рост выручки составляет от 10% до 30%, у трети оборот вырос более чем на 30%.

Подать заявку на участие в бизнес-акселераторе «Прорыв» можно на сайте Екатеринбургского центра развития предпринимательства.

В июле этого года DK.RU опубликовал интервью с Дмитрием Постниковым. Вот что он рассказал о программе обучения::