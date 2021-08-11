Третий поток «Прорыва» для предпринимателей стартует в Свердловской области
Очередное обучение длиной несколько недель поможет бизнесменам разобраться с этапами роста компании и сотрудников, освоить интернет-маркетинг и решить вопросы с планированием.
Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей (СОФПП) и Екатеринбургский центр развития предпринимательства (ЕЦРП) объявили о наборе участников в программу обучения производственного бизнес-акселератора «Прорыв».
Третий поток акселератора стартует 1 сентября, обучение продлится шесть недель. За это время участники курса проработают гипотезы развития, разберутся с юнит-экономикой, бережливым производством, интернет-маркетингом, построением СРМ-систем, развитием персонала и личным ростом. Для предпринимателей из Свердловской области участие в программе бесплатное.
Курс проходит онлайн, благодаря чему привлекаются ведущие бизнес-тренеры со всей России.
Напомним, акселератор «Прорыв» впервые представили в мае 2020 г. на неделе бизнеса в Екатеринбурге, он стал первым производственным бизнес-акселератором в России. Участниками первых двух потоков стали почти 150 производственных предприятий из Екатеринбурга и городов Свердловской области с общим оборотом более 8 млрд руб.
Главной особенностью программы является ориентация на оперативное внедрение современных инструментов работы. Наши учебные блоки охватывают все стадии — от производства до выстраивания продаж, что дает быстрый и видимый результат, — подчеркнул директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников.
Организаторы акселератора подчеркивают, что в результате интенсивного обучения почти у половины участников проекта рост выручки составляет от 10% до 30%, у трети оборот вырос более чем на 30%.
Подать заявку на участие в бизнес-акселераторе «Прорыв» можно на сайте Екатеринбургского центра развития предпринимательства.
В июле этого года DK.RU опубликовал интервью с Дмитрием Постниковым. Вот что он рассказал о программе обучения::
— Мы много исследовали рынок, чтобы понять, какие малые и средние компании в большей степени нуждаются в поддержке. Увидели, что основной фокус приходится на стартапы. Как только компания более-менее встала на ноги — к ней теряют интерес. Но среди таких предприятий немало тех, кто хочет развиваться, есть какие-то идеи, амбиции. Однако порой не хватает знаний, ресурсов.
Вот для таких и создан наш акселератор. Войти в него могут производственные предприятия, которые не менее двух лет работают на рынке. Производственная сфера — любая, но есть ограничения по штату: в компании должно трудиться не менее пяти человек.