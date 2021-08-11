Доходность вкладов вернулась к показателям 2019 г. Эксперты прогнозируют дальнейший рост

«Сигнал о переходе в новый экономический цикл». Высокая инфляция и ключевая ставка ЦБ вынудили российские банки увеличить ставки по депозитам. Правда, пока только для новых клиентов и по промовкладам.

В августе ставки по депозитам в крупных российских банках начали резко расти: с начала месяца индекс поднялся на 0,16%, такого заметного роста за декаду не наблюдалось с ноября 2018 г., сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG. Индекс FRG100, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых. Это соответствует показателям конца декабря 2019 г.

Главной причиной стало повышение ключевой ставки ЦБ до 6,5%, разгон инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики. По мнению экспертов рынка, ставки по вкладам пока слабо отреагировали на происходящее, поэтому можно ожидать дальнейшего роста доходности депозитов. Реальные ставки по вкладам с поправкой на инфляцию все еще отрицательные.

ВТБ с 11 августа поднимает базовые процентные ставки по двум вкладам — максимальная доходность по ним составит 7,5% годовых. С 11 августа условия по депозитам намерен улучшить и Совкомбанк. Ставки по вкладам в рублях на всех сроках действия повысятся на 0,2 п. п.

Московский кредитный банк 9 августа увеличил ставку по вкладу «МКБ.Практичный» до 8% для клиентов, открывающих депозит на платформе «Финуслуги». Альфа-банк с 10 августа поднял доходность ключевого рублевого депозита. Ставка по вкладу на один год составляет 6,17%, а при размещении средств на три года — 7,5%.

В Росбанке ставки для новых клиентов уже увеличены до 7,5%. Тинькофф банк с 3 августа повысил ставки по рублевым накопительным счетам и вкладам на 0,5–1 п. п.

Аналитики предполагают, что банки не будут повышать ставки по стандартным вкладам. Действительно выгодный процент можно будет получить при подключении к другим продуктам или при выполнении определенных условий. По таким промовкладам некоторые игроки уже сейчас готовы предлагать клиентам доходность на уровне 7,5–8%.

Надия Черкасова, зампред банка «Открытие», в интервью DK.RU называла повышение ключевой ставки сигналом о переходе в новый экономический цикл. Рост ставок по кредитам при этом тоже является закономерным, подчеркнула она: