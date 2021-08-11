В Екатеринбурге платить за парковку заставят всех. Мэрия нашла выход

В городской администрации внесли изменения в один из законов. Теперь автомобилистов, которые не оплатили время на платной стоянке, будут преследовать сотрудники ГИБДД.

Систему начисления штрафов за неоплату парковки в Екатеринбурге планируют усовершенствовать. Власти города уже изменили законы.

Платные парковки появились в Екатеринбурге в 2014 г., с тех же пор действуют штрафы за неуплату времени стоянки. Сейчас этот штраф составляет 1000 руб., но из-за несовершенства системы выписывают их крайне редко.

В мэрии уже не в первый разу задумались о том, как изменить ситуацию. Для этого внесли изменения в областной закон №52. Штрафы отныне будет взимать напрямую ГИБДД. Напомним, в 2018 г. сотрудникам ГИБДД позволили собирать данные о неплательщиках, но далее следовало передавать сведения мэрии.

Как и штрафы за нарушения ПДД, они будут приходить по почте. Сумма штрафа — 1 000 рублей. Первые штрафы придут уже в августе, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Система заработает в полную силу с сентября. Кроме того, в городе планируют установить купольные камеры, которые будут фиксировать и передавать данные о госномерах автомобилей.

Ранее DK.RU писал о том, как в Екатеринбурге пытаются решить проблему парковок и развития территории. О планах рассказал Рустам Галямов, новый куратор строительной сферы Екатеринбурга.