Миллиардные штрафы и уголовная статья: люксовый ритейл заподозрили в ценовом сговоре

ФАС России заинтересовалась ростом цен на товары люксовых брендов. Ведомство проводит выездные проверки в отношении крупнейших дистрибуторов, ЦУМа и ГК Mercury, из-за подозрений в картельном сговоре.

ЦУМу и ГК Mercury грозят огромные штрафы — деятельностью компаний заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. Как считают в ведомстве, в действиях организаций есть признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при продаже товаров онлайн.

ГК Mercury владеет бутиками в Третьяковском проезде, «Барвихой Luxury Village» и другими объектами. ЦУМ — ключевой актив группы на пересечении Петровки и Театральной площади. Здесь он занимает семь этажей общей площадью 70 тыс. кв. м, где продает коллекции Dolce & Gabbana, Valentino, Celine, Ralph Lauren, Alexander McQueen, Brioni, Loro Piana, Chopard, Rolex, Patek Philippe и др. Считается, что цены на мировом рынке люксовых товаров находятся под сильным влиянием производителей и существенно отличаются по странам. Это объясняет огромную популярность ЦУМа у китайских туристов, считающих комплекс одним из самых бюджетных в мире.

В ФАСе напомнили, что максимальный штраф за участие в картельном сговоре в России доходит до 15% годовой выручки компаний. Сейчас ЦУМу и Mercury грозит штраф до 13,5 млрд руб., сообщает Коммерсантъ. Кроме того, за ограничение конкуренции предусмотрена уголовная ответственность.

ФАС могла увидеть признаки сговора в рекомендованных розничных ценах, которые владельцы брендов направляют продавцам во всех странах, считают эксперты. Юрий Федюкин, управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions, отмечает, что главный признак картеля — согласованность в действиях участников рынка, которые должны между собой конкурировать, но вместо этого действуют вопреки законам рынка. Другой признак картеля — резкий рост или сокращение предложения товара или услуг.

Возможно, ФАС усматривает признаки картельного сговора именно на основании того, что люксовые бренды в конце 2020 г. могли начать повышать цены, чтобы возместить потери, возникшие из-за пандемии, а также роста себестоимости производства.

В ГК Mercury, в свою очередь, заявили, что удивлены проверками ФАС.

Сегодня в офисах компании прошли проверки ФАС России. Мы удивлены происходящим, поскольку год назад Федеральная антимонопольная служба уже проверяла нашу компанию. По факту проведена повторная внезапная проверка. До текущего момента основания для проверок компании неизвестны, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Добавим, что помимо Москвы ЦУМ работает также и в регионах — в формате пунктов выдачи товаров. Такие представительства открыты в Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. В июне 2021 г. филиал запустили в Екатеринбурге, сообщал DK.RU.