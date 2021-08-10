В Екатеринбурге ливень затопил парковку с дорогими авто. Ущерб — 40 млн руб.

Управляющая компания проводит разбирательство с участием администраций города и района, департамента государственного жилищного надзора, прокуратуры, «Водоканала» и жителей дома.

Сильный ливень в ночь на 6 августа затопил подземный паркинг элитного жилого дома на Красноармейской 43. Жильцы дома рассказывают, что автомобили буквально плавали по парковке, врезаясь друг в друга, оставляя вмятины и царапины, передает Znak.com.

Очевидцы отмечают, что в результате потопа утонули: Range Rover Sport, Ауди А8, Порш Kайман, Ауди Q5, несколько мотоциклов и квадроцикл. Возможно, пострадали: Ауди Е-Трон и Toyota Corolla. Таким образом, ущерб от затопления составляет минимум 40 млн руб.

Жильцы отмечают, что дом находится в низине, поэтому вся вода стала стекать в парковку, а также пожаловались на неисправные ливневки.

Дом с затопленным паркингом обслуживает УК «Территория». Организация заявляет, что делала все возможное, чтобы ликвидировать потоп и не допустить аварии. Управляющая компания занимается подсчетом ущерба, однако цифру в 40 млн руб. называет реальной.

На данный момент со стороны УЖК «Территория» проводится разбирательство, организована и созвана комиссия в составе представителей УЖК, администраций города и района, департамента государственного жилищного надзора, прокуратуры, «Водоканала» и жителей дома. По итогам работы комиссии будет составлен акт для фиксации понесенного ущерба общего и частного имущества. Причины и объем ущерба будет оценен лицензированной экспертной организацией. Далее будет принято решение по дальнейшим действиям, — прокомментировали в ООО «УК Территория».

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