Государство выделит 8 млрд руб. на расселение аварийного жилья в Свердловской области

Выделенные средства помогут завершить программу по расселению жилья досрочно, до 2023 г. Всего в 2021 г. на реализацию программы предусмотрено 2,4 млрд руб.

Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщил, что Свердловская область получит от фонда 8 млрд руб. на расселение аварийного жилья в Свердловской области, передает ЕАН.

Темпы надо набирать очень серьезные во второй половине этого года. Особенно нам нужен следующий год. Самое главное, что у нас есть средства, фонд хоть сейчас готов выделить дополнительно 8 млрд руб., — сказал Степашин.

Фонд ЖКХ — это государственная корпорация по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем предоставления финансовой поддержки за счет фонда. На 9 августа 2021 г. организация выделила в субъекты России 122,77 млрд руб. Выделенные средства помогут завершить программу по расселению жилья досрочно, до 31 декабря 2023 г.

Мы уже подали заявку в Фонд на досрочное финансирование программы расселения аварийных домов на 2022-2023 гг. Инициатива была поддержана. А это значит, что уже в этом году мы начнем переселение еще почти 2 тыс. человек, заменим 32 тыс. кв. м аварийного жилья, — прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Согласно отчетам, по программе расселили 5,5 тыс. жителей региона. В Свердловском департаменте информационной политики сообщили, что область уже получила досрочно 1,7 млрд руб. на расселение аварийного жилья. Всего в 2021 г. на реализацию программы было предусмотрено 2,4 млрд руб.

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