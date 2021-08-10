Уральский миллиардер стал почетным гражданином Екатеринбурга

В списке кандидатов на почетное звание были скульптор Константин Грюнберг, генеральный директор завода им. Калинина Николай Клейн и основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин.

Екатеринбургская городская дума приняла решение наградить званием «Почетный гражданин города Екатеринбурга» бизнесмена Игоря Алтушкина, председателя совета директоров АО «Русская медная компания».

Мне бы хотелось попросить депутатов поддержать кандидатуру Игоря Алексеевича Алтушкина. По нашему мнению, это наиболее достойный кандидат, — выступил перед голосованием первый вице-мэр Игорь Сутягин.

Игорь Алтушкин родился в 1970 г. в Свердловске. Окончил Уральский институт бизнеса. В 2004 г. основал Русскую медную компанию (РМК). В качестве председателя Совета директоров РМК отвечает за стратегию развития бизнеса. Также Игорь Алтушкин меценат и общественный деятель.

Звание «Почётный гражданин города Екатеринбурга» — высшая степень признательности жителей муниципалитета. Награда присваивается гражданам РФ и других государств за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание в городе и за его пределами, — сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме Игоря Алтушкина в числе кандидатов на почетное звание были скульптор Константин Грюнберг и Николай Клейн — генеральный директор завода им. Калинина. Всего с 1877 по 2020 год звание «Почётный гражданин города Екатеринбурга» присвоено 91 человеку.

Напомним, что это не единственная почетная награда Игоря Алтушкина. В 2020 г. бизнесмен стал лауреатом в главной номинации премии «Человек года», организаторами которой уже 11 лет выступает издание «Деловой квартал».

Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести премию в привычном офлайн-формате, вручение статуэток проходило без зрителей — впервые за всю историю проекта.