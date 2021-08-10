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Тем, кто ездит без штрафов, могут снизить транспортный налог

Тем, кто ездит без штрафов, могут снизить транспортный налог
Иллюстрация: pixabay.com

В России продумывают систему поощрения для водителей, которые соблюдают правила дорожного движения. Это просто необходимо с учетом роста числа аварий, уверены в Госдуме.

#НОВОСТИ

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил поощрять водителей, которые не устраивают в аварии и не нарушают ДТП. Он считает, что таким автовладельцам можно предоставлять скидки на транспортный налог.

Сухарев обратился к начальнику ГИБДД МВД России Михаилу Черникову. Он подчеркнул, что в 2020-м году в ДТП погибли больше 16 000 человек, более 180 000 получили травмы разной степени тяжести. При этом число выписанных за нарушение ПДД штрафов на 15% превысило показатель 2019 г., составив 167 млн.

Основываясь на этих цифрах, Сухарев предлагает ввести льготу для водителей, придерживающихся безопасной манеры вождения:

Скидку на 50% на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД.

Напомним, ранее сообщалось, что с марта 2022 г. медицинские справки для получения и продления водительских прав Минздрав будет автоматически передавать в МВД.

Также ранее DK.RU писал, что ОСАГО теперь можно будет оформлять без прохождения техосмотра. Что, однако, автоматически не отменяет последний.

Автор: Александра Клименко
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