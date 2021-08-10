Свердловская область получила рекордное количество вакцины от COVID-19

По данным Минздрава, первым компонентом вакцины привились 948 328 человек (из них 61 485 в прививочных пунктах торговых центров). Полностью вакцинировались 761 980 человек.

С 5 по 9 августа в Свердловскую область поступило более 96 тыс. доз «Спутник V» и «Спутник Лайт». Это рекордный размер вакцины для региона. «Спутник» распределят между медицинскими учреждениями и мобильными пунктами в ТЦ.

На сегодняшний день по уровню привитости против COVID-19 первым компонентом наша область практически достигла 30%. Поступившая вакцина дает для этого все возможности. Напоминаю, что основной акцент в организации вакцинопрофилактики медицинские учреждения делают на работу прививочных кабинетов в поликлиниках. Также активно ведется выездная вакцинопрофилактика в пунктах, расположенных в торговых центрах, и при работе выездных бригад по заявкам в организации и на предприятия, — сообщил заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

Как сообщает Свердловский Минздрав, на 8 августа первым компонентом вакцины привились 948 328 человек (из них 61 485 в прививочных пунктах торговых центров). Полностью вакцинировались 761 980 человек.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 518 новых случаев заражения коронавирусом (в Екатеринбурге — 195). Состояние 836 госпитализированных оценивается как тяжелое, 511 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 420 — на аппаратах ИВЛ.

Число заболевших в регионе с начала пандемии выросло до 112 611. Выздоровели 104 371 человек, умерли 4 577, сообщает JustMedia.ru.

Ранее DK.RU рассказывал, кто производит вакцины и сколько на этом зарабатывает. Большую часть «Спутника V», находящегося на начало августа в обороте, произвели компании, аффилированные с «Фармстандартом» и его владельцем. За восемь месяцев 2021 г. в оборот было выпущено около 30 млн комплектов из двух доз на общую сумму 57 млрд руб.