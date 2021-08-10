Только треть госпрограмм признаны высокоэффективными. Правительство планирует оптимизацию

Парадокс: самая низкая эффективность оказалась у самых важных госпрограмм — в сфере медицины и фармацевтики, развития транспортной системы, энергетики, биологической безопасности и даже ОПК.

Всего в России реализуется 45 госпрограмм, из которых только 13 являются высокоэффективными. Соответствующие данные приводятся в докладе Минэкономики, подготовленном по итогам первого полугодия и направленном в правительство страны. Эффективность лидирующих программ превышает 92%, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные газеты «Ведомости».

Еще у 13 программ — эффективность выше среднего (82%-92%), у девяти — ниже среднего (61%-82%). Низкая эффективность (61% и ниже) — у шести госпрограмм. В среднем же эффективность всех госпрограмм по итогам полугодия составила 80,3% — на 1,8 п. п. выше, чем годом ранее.

Эффективность рассчитывали на основании исполнения контрольных событий госпрограммы (от этого зависит 80% показателя) и выполнения требований по ее администрированию (20%).

Самая низкая эффектиность оказалась у следующих госпрограмм:

«Информационное общество» (60,7%) — программа Минсвязи,

«Развитие оборонно-промышленного комплекса» (48,7%) — программа Минпромторга,

«Развитие энергетики» (44,3%) — программа Минэнерго,

«Развитие транспортной системы» (42,3%) — программа Минтранса,

«Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации» (40%) — программа Минздрава,

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» (37,9%) — программа Минпромторга.

По данным источника, соответствующие ведомства начали готовить предложения по оптимизации своих расходов. При этом в Минпромторге заявили, что делать выводы на основании данных за неполный год является некорректным.

Напомним, новую систему управления госпрограммами российское правительство решило ввести в мае 2021 г. Текущий год считается переходным, а с 2022 г. все программы, кроме оборонной, будут подчинены, национальным целям развития — как и нацпроекты. В каждой из них выделят проектную и процессную части, каждая получит куратора (вице-премьера), KPI, ответственных за каждую составляющую госпрограмм чиновников и даже санкции за недостижение целей.

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