Бывших прокурора и следователя признали виновными в получении взятки

Подсудимых приговорили к колонии, лишили званий и запретили занимать должности в госорганах. Фигуранты дела заявляют, что оговорили друг друга под давлением следствия и намерены оспорить решение суда.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновными бывшего заместителя руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Гособвинение запрашивало для подсудимых 11 лет колонии строгого режима. Суд приговорил Михаила Бусылко к восьми годам и шести месяцам колонии, а Дмитрия Чуличкова к девяти годам, а также лишил их званий и чинов, запретив девять лет занимать должности в государственных органах, сообщает «Коммерсантъ».

Посредником при передаче взятки считается адвокат Владислав Вострецов. Суд приговорил его к девяти годам и шести месяцам колонии за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и подготовку к преступлению, не доведенному до конца (ч. 3 ст. 30 УК РФ), он также лишен званий.

Напомним, что, по версии следствия, ранее бизнесмен Виталий Трухин обратился к Владиславу Вострецову с просьбой возобновить уголовное дело о хищении активов Металлургического завода имени Бардина, по которому предприниматель являлся потерпевшим. Вострецов вышел на Бусылко, пообещав деньги за возобновление дела. Бусылко обратился к Дмитрию Чуличкову, который подписал постановление о возобновлении расследования. Бусылко за это были переданы 1,8 млн руб., из которых 1 млн предназначался прокурору, а 800 тыс. руб. — замглаве свердловского СК. В итоге дело Виталия Трухина возбудили. Вострецова задержали при передаче денег от Трухина в ноябре 2019 г., на следующий день задержали Бусылко, а через неделю проходили обыски у Чуличкова.

Все фигуранты дела заявляют, что оговорили друг друга под давлением следствия и намерены оспорить решение суда.

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