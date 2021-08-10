«Меня пугают люди на позитиве». Почему positive thinking — не то, что нужно исповедовать?

«Мы же когда ощущаем удовольствие? Когда контраст. Было плохо — стало хорошо. Было сложно — стало легко. Понимаете, осознание и преодоление проблем — естественный и основной способ развития».

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, пишет в своем блоге на Facebook:

— Меня пугают люди на позитиве. Серьезно. Те, кто проповедует positive thinking, у которых «все прекрасно», которым «не нужны отрицательные эмоции». Воля ваша, рука тянется зачерпнуть горсткой антидепрессанты и дать, дать их обладателю перманентной белозубой улыбки. И да, я подозреваю их в разных грехах, где алкоголизм — не самый тяжкий. Понятно, что вряд ли надо всех грузить своими проблемами. И стоит разделять «у меня все прекрасно» в смысле «иди в пень» или «не твое дело» с этим, бесконечно позитивным. Второе, истинное, глубинное отрицание сложностей встречается реже. Но уж когда встречается — берегись. Хочется повесить на грудь табличку: «Не влезай!». Ибо скоро рванет.

Я считаю, что сложности, проблемы, неприятности, препятствия — это существенная часть нашей жизни. Прямо говоря, без этой части нет радости. Мы же когда ощущаем удовольствие? Когда контраст. Было плохо — стало хорошо. Было сложно — стало легко. Если подумать, то вся жизнь это цепочка преодолений. Или лестница, кому что ближе. Я не вкладываю негативный смысл в слово «преодоление». Мы же, когда потеем в спортзале или бежим кросс, то не считаем это чем-то ужасным. Некоторым вообще это в радость, и я их понимаю. В этом смысле и жизненные сложности как занятие в тренажерке. Вес взял — молодец. Не взял — приходи еще. Главное — тренируйся регулярно, не лежи на диване с пивом и в трениках. Не способствует это прокачке.

И тут стоит объяснить вред positive thinking. Понимаете, осознание и преодоление проблем — естественный и основной способ развития. Сложно стать лучше, не понимая зачем или на фоне чего. И само по себе это «стать лучше» — это умение решать проблемы. Наш жизненный опыт целиком состоит из проблемных кейсов. Да и такое понятие как мудрость тоже, если подумать, про эффективное решение разных сложных ситуаций. Тогда получается, что отрицание сложностей или избегание сложностей априори останавливает развитие. А наш разум умный, он же все понимает. Он же ощущает, что что-то не так. Что основная функция разумного существа — постоянное развитие, не реализуется. И ну давай сыпать реакциями. От неврозов до астм.

К чему я это все? Жизнь хороша своей комплексностью. За сложностью следует еще одна, и это неизбежно. Некоторые товарищи считают, что невыученный урок или не взятое препятствие жизнь склонна подбрасывать вновь, на новом витке. Я в эту мистику не верю. Думаю, мы сами умные и создаем себе типовые проблемные ситуации сами, вплоть до их полного, ситуаций, решения. До рефлексии опыта. До улыбки понимания плевости этих сложностей. И тогда positive thinking из игнорирования трудностей превращается в признание трудностей радостями. Что и есть настоящий positive thinking.

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