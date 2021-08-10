Мы боимся, поэтому верим всему. Почему теории заговора так легко приживаются в обществе

Спорить со сторонником теории заговора сложно и не плодотворно. Сила этих убеждений в том, что их не опровергнуть никакими аргументами. Что же делать? Тренировать терпение и развивать критичность.

Мир наполняют теории заговора, пандемия COVID-19 увеличила скорость рождения странных суждений в несколько раз. От их сторонников легко отмахнуться, но это не решение проблемы, уверены психологи. То, почему люди верят теориям и как такие системы убеждений мешают их жизням, сейчас всерьез изучают, пишет The British Psychological Society.

Почему люди верят в теории заговора?

Есть ряд причин, по которым теории заговора становятся привлекательными. Часто это связано с неудовлетворенными психологическими потребностями.

Первая из таких потребностей — эпистемическая, связанная с необходимостью знать правду, иметь ясность и определенность, — объясняет профессор социальной психологии Кентского университета Карен М. Дуглас. — Другие потребности — экзистенциальные — связаны с необходимостью чувствовать себя в безопасности и контролировать то, что происходит вокруг нас. Есть еще социальные причины, которые связаны с необходимостью поддерживать самооценку и отношение к группам, к которым мы принадлежим.

Человека, который тревожится из-за пандемии и понимает, что совсем не контролирует ситуацию, привлекают теории, которые говорят, что никакого вируса на самом деле нет. Так он удовлетворяет экзистенциальные потребности.

Существует также множество факторов риска, связанных с конспирологическим мышлением: теории заговора могут подпитываться, например, желанием почувствовать себя особенным или политической апатией. Чаще верят в теории заговора люди с более низким уровнем критического мышления, объясняет заведующий кафедрой когнитивной психологии Бристольского университета Стефан Левандовский, соавтор недавно вышедшего «Справочника по теории заговора».

Подобные теории поддерживают «обычно люди, которые считают, что интуиция помогает понять правду лучше, чем данные — люди, которые думают, что их внутреннее чутье подсказывает им, во что верить, и которые не нуждаются в доказательствах для принятия решения», говорит он. В них нет здорового скептицизма.

Теории заговора отличаются тем, что невозможно использовать доказательства для их опровержения, во многом поэтому им так сложно противостоять.

Отсутствие каких-либо доказательств считается доказательством теории, — объясняет Левандовский. — Приведу один пример: в прошлом году кто-то заявил на YouTube, что Энтони Фаучи лично направлял деньги в лабораторию в Ухане. А на слова интервьюера, что никаких доказательств этого нет, было сказано: «Никаких доказательств нет потому, что они так хорошо их скрывают».

Как разговаривать с человеком, который верит в эти теории

Карен Дуглас и ее коллега Дэниел Джолли в своем исследовании движения против вакцинации, «прививка» может предотвратить влияние теорий заговора с самого начала.

Оказалось, если до появления теории человеку представить аргументы против заговора, то стремление вакцинировать ребенка усиливается. Но как только заговор появляется, ситуацию становится гораздо труднее исправить, даже при помощи фактов и логичных аргументов.

Когда люди во что-то сильно верят, трудно изменить их мнение, — говорит Дуглас. — Человек умело отбирает и интерпретирует информацию, которая подтверждает то, во что он уже верит, и отвергает или неверно интерпретирует данные, которые противоречат этим убеждениям.

Но, как пишет академик Джован Байфорд в The Conversation, «в основе теорий заговора лежат чувства негодования, возмущения и разочарования по поводу того, что происходит в мире». Поэтому важно понимать эмоции, которые стоят за чьими-то ложными убеждениями, и стараться проникнуться ими.

Одно из исследований отмечает, что люди, верящие в заговоры, могут чувствовать себя «сбитыми с толку, обеспокоенными и отчужденными». Поэтому непродуктивно вести себя по отношению к ним враждебно или высмеивать.

Все дело в эмпатии, — говорит Левандовский. — Высмеивание людей не помогает — и есть основания полагать, что не следует этого делать.

Любой человек, который когда-либо переживал напряженный семейный разговор о политике, подтвердит, что трудно не ответить агрессивно, если вы в корне не согласны с тем, как видит мир собеседник. Но исследование Гарвардской школы бизнеса, опубликованное в Organizational Behavior and Human Decision Processes, предполагает, что с этим помогает восприимчивость.

Простые фразы, такие как «Я понимаю, что…» или «То, что вы говорите,…» могут преодолеть разрыв между вами и собеседником, который придерживается совершенно иных взглядов — и даже если он не отвергнет заговорщические убеждения, этот подход сохранит ваши отношения дружескими.

Как указывает Левандовский, расширение возможностей людей также помогает в борьбе с заговорщическим мышлением. Как мы видим, вера в теории заговора тесно связана с чувством бессилия — из этого следует, что появление чувства контроля предотвращает погружение в заговор.

На личном уровне это можно сделать, поощряя аналитическое мышление собеседника и напоминая ему о временах, когда все было под контролем.

Это один из косвенных способов влияния — не пытайтесь отговорить кого-то от теорий заговора, но дайте ему почувствовать себя ответственным за свою жизнь. И постепенно люди откажутся от этих теорий, потому что они им больше не нужны.

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