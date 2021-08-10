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Екатеринбург начнет обновлять парк троллейбусов

Екатеринбург начнет обновлять парк троллейбусов
Иллюстрация: pixabay.com

Новые машины закупят по льготным условиям государственной программы. Так, в 2020 г. город приобрел 57 газовых автобусов. Пока о количестве новых троллейбусов не сообщается.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, что город начнет закупать троллейбусы по государственной программе «Безопасные качественные дороги». Г-н Бубнов уточняет, что сегодня состояние троллейбусов в Екатеринбурге настолько плохое, что нужно менять практически все машины. О количестве и моделях транспорта пока не сообщается.

Самая большая потребность у Екатеринбурга сейчас — это троллейбусы. Все документы уже готовы, осталась формальность — отправить заявку. Это планируется сделать осенью, — рассказал вице-мэр.

Екатеринбургская администрация сообщила о том, что продолжит участие в федеральной программе «Безопасные качественные дороги», по которой в ноябре 2020 г. столица Урала получила в лизинг 57 новых газовых автобусов «НЕФАЗ» и ожидает еще 60 машин в 2021 г. Федеральная программа направлена на ремонт автомобильных дорог и обеспечение городов общественным транспортом. Так, по данным проекта, в 2018 г. в Екатеринбурге было 698,5 км (52,85%) дорог в нормальном состоянии, а к 2025 г. планируется привести в норму 1149,4 км (86,97%) дорожного полотна.

Реализация национального проекта позволит нам обеспечить достижение главной цели, поставленной перед дорожниками главой государства, — создать в российских регионах качественную и надежную транспортную инфраструктуру, — говорил о «Безопасных и качественных дорогах» Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ.

Троллейбусы — не единственный вид транспорта, который собираются развивать в Екатеринбурге. Ранее DK.RU рассказывал, как мэр Алексей Орлов встретился с президентом РЖД Олегом Белозеровым в Москве. Они обсудили проект скоростной электрички, которая свяжет центр города с отдаленными районами. Реализация проекта обойдется региону в 100 млрд руб.

Автор: Владимир Грибанов
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