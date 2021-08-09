«У России больше никого нет»: главные цитаты из выступления Лукашенко

Главные заявления с восьмичасовой пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко о войне, крымском вопросе, ценах на газ и личном кредите Владимира Путина.

В понедельник, 9 августа, в Минске Александр Лукашенко отметил первую годовщину своего шестого президентского срока. В честь юбилея во Дворце независимости была проведена большая пресс-конференция с участием иностранных СМИ, продолжавшаяся почти восемь часов. Большой блок вопросов затрагивал отношения с Россией.

Говоря о процессе интеграции с Россией, президент Белоруссии сообщил, что сразу же «с Владимиром Путиным выбросил 31-ю карту, которая содержала политический подтекст. Это было сделано по предложению российского президента». Речь идет о создании наднациональных органов, сообщает РБК.

Белоруссия так же попросила Россию предоставить новый кредит на борьбу с пандемией через Евразийский банк развития взамен так и не поступившего в Минск кредита МВФ.

МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши «беглые» подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей. Поэтому мы благодарны были бы — я Путину сказал, — если бы через Евразийский банк удалось выделить деньги.

Неоднократно в ходе разговора Лукашенко отмечал, что в союзниках «у России больше никого нет», кроме Белоруссии.

Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы.

В ходе пресс-конференции Лукашенко не раз напоминал одно из главных условий Минска на пути сближения с Россией:

Основа любого союза — это одинаковые условия, равноправие. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии?

Этот единственный оставшийся спорный вопрос, по словам Лукашенко, может быть решен до конца года, когда состоится Высший государственный совет Союзного государства. «Я думаю, мы 28 этих карт или союзных программ <...> примем. Это будет колоссальный шаг вперед», — оценил перспективы интеграции глава Белоруссии. Хочет Минск добиться и компенсации от Москвы за проводимый Россией «налоговый маневр» (в 2018 году Россия приняла решение о поэтапном снижении экспортной пошлины на нефть с 30% в 2019 году до нуля к 2024 году и повышении налога на добычу полезных ископаемых, при этом она компенсирует убытки от налогового маневра своим нефтеперерабатывающим заводам, а белорусские льгот не получают).

Налоговый маневр обсчитывается, его надо обсчитать и компенсировать, если будет принято такое решение. Я сумму не помню в целом, может, $400 млн по [итогам] года будет, может, меньше при нынешних ценах.

Лукашенко так же прокомментировал один из постоянных вопросов, задаваемых ему в связи с отношениями с Россией.

Когда Лукашенко Крым признает?.. Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня много сдерживает, например Будапештская декларация. Помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. У меня развязаны руки из-за действий украинских властей. Они взвыли: «Лукашенко полетит в Крым через Россию!». Так я ж через Украину не могу полететь. Безумцы».

В Совфеде прокомментировали заявление, сообщают РИА Новости, цитруя члена Совета Федерации Ольгу Ковитиди. Сенатор отметила, что высказывание Лукашенко о Крыме является неуместным. Она подчеркнула, что многовекторность президента Белоруссии по ряду геополитических вопросов несет в себе серьезные риски. По ее словам, Крым является «политическим реактивом», проявляющим подлинное отношение Лукашенко к России. Она также напомнила что без поддержки Москвы и углубленной интеграции с Россией сохранить политическую стабильность в Белоруссии практически невозможно.

В конце встречи действующий президент Белоруссии заявил о своем скором уходе с поста главы государства. Лукашенко призвал не гадать, когда именно он покинет свой пост. «Очень скоро», — заверил он. Белорусский лидер отказался называть имя своего возможного преемника, отметив, что решение останется за гражданами страны. «Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так», — подчеркнул он.

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