Время несется, вы ничего не успеваете? Три способа стать хоть немного спокойнее

Люди с каждым годом тревожатся о времени все больше. И нет никакого способа хоть как-то замедлить бег часов и минут, взять передышку хотя бы на полдня. Как не сойти с ума от этих мыслей.

Из-за нехватки времени мы сильно тревожимся. Но часы бегут, изменить мы это не в силах… значит нужно что-то делать. Писатель и бизнесмен Крис Гильбо дает советы тем, кому время не дает жить спокойно.

Я живу с этим уже много лет, и, возможно, вы тоже, даже если никогда всерьез об этом не думали. Я считаю, что тревога о времени — самая острая проблема современного мира. Одолев пирамиду Маслоу и позаботившись о своих основных потребностях, вы начинаете переживать о времени — и никогда не перестаете.

Вас волнует, что время бежит.

Вас волнует, что вы могли опоздать или упустить шанс.

Вас волнует, что нужно что-то делать прямо сейчас, но не знаете, что именно.

Тому, кто никогда не сталкивался с этим чувством, очень повезло. Но есть те, кто находится под этим давлением постоянно. И это не просто мысли, это вполне физические ощущения, такие как тошнота или головная боль.

Это чувство часто называют FOMO (страх упущенных возможностей), но тревога о времени — совсем другое. FOMO сосредотачивается на настоящем («Что-то происходит без меня!»), тогда как тревога о времени относится и к прошлому, и к настоящему, и к будущему.

Вы одновременно сожалеете о прошлом, страдаете от отсутствия ясности будущего и переживаете от неорганизованности настоящего. Чувство неорганизованности проявляется даже у людей, которые в целом успешны или «продуктивны». На самом деле среди них тревога о времени распространена даже больше. Одна из причин, по которой они так много работают, но часто меняют направление и сбиваются с пути, заключается в том, что они не уверены, в том, чем им стоит заниматься.

Что же делать?

1. Оценивайте силу самосознания по достоинству

Помогает само принятие факта, что есть нечто, влияющее на вас.

Многие люди с СДВ/СДВГ (или с синдромом Аспергера, биполярным расстройством и подобными состояниями) четко помнят, как им впервые поставили диагноз. Диагноз олицетворяет то, что вас увидели или признали. Вы понимаете, что у того, что вы переживаете, есть название.

Понимание своего типа личности и особенностей также приносит некоторое облегчение. Если вы, например, интроверт, то знаете, что множество встреч вас утомляет, поэтому учитесь их планировать.

То же самое и с тревогой о времени. Без диагноза вы всегда в ее власти. Но как только осознаете ее, то учитесь справляться, приспосабливаться и, возможно, даже преодолевать.

2. Вам не нужны быстрые изменения

Важно не только прислушиваться к себе, но и быть осторожным. Люди, которые борются с тревогой о времени, как правило, хорошо придумывают решения, которые заставляют их чувствовать себя лучше, не изменяя ничего всерьез.

Тревога о времени — это не то, что вам нужно. Это то, с чем нужно смириться.

Никакие улучшенные приложения со списками дел не решат эту проблему. Нет никакого магического метода. Вы можете изобрести будильник, который физически вытаскивает вас из постели за два часа до восхода солнца и заставляет работать еще усерднее, но действительно ли от этого будет лучше?

В этом мире остается неизменным одно: дела всегда есть, а времени никогда не хватает.

3. Не пытайтесь «управлять» временем

Осознание тревоги из-за времени приводит к другому: одержимости бесконечным тайм-менеджментом. Но чаще всего от этого больше вреда, чем пользы.

Множество людей критиковали толпу последователей метода «как привести дела в порядок», но они обычно смотрят на это с точки зрения «делать меньше». Их критика, возможно упрощенная, звучит так: «Живите своей жизнью и не переживайте из-за эффективности».

Куда разумнее интегрировать знания в свою жизнь и двигаться вперед, осознавая, что время уходит — и, тем не менее, время еще есть.

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