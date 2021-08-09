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Парковку уберут, парк не высадят. Что будет с площадью 1905 года в Екатеринбурге

Парковку уберут, парк не высадят. Что будет с площадью 1905 года в Екатеринбурге
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Серьезные изменения ждут территорию сразу после появления второй ветки метро. Так как поезда будут ходить под пр. Ленина, на центральной площади города будет вход на станцию и, возможно, сквер.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Председатель комитета по благоустройству города Тамара Благодаткова рассказала, когда с площади 1905 г. в Екатеринбурге окончательно уберут парковку.

Это произойдет сразу после того, как в городе появится вторая ветка метро, сообщает JustMedia.ru. Но и сад на этих квадратных метрах тоже не появится.

Я работаю в администрации. Из окна сад смотрится великолепно, он более приятен взгляду даже в незаконченном виде. Но все вы помните, у нас должна быть вторая ветка метро, от этого никуда не деться. К сожалению, ветка восток-запад проходит под проспектом Ленина. И здесь должна быть станция метро. Когда она появится, вокруг должен появиться какой-то сквер, потому что станция будет крупным пересадочным узлом. Рядом с ней будет уместно разместить уже не автомобильную стоянку, а небольшой сквер, — рассказала Благодаткова.

Напомним, ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге рядом с Зеленой рощей и заброшенной больницей появится парк. Зеленую зону в границах Зеленой рощи, улиц 8 Марта, Большакова и Шейнкмана будут обустраивать за счет частных инвестиций.

Также ранее стало известно, что Дендрарий города ждет реконструкция.

Автор: Александра Клименко
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