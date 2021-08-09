Парковку уберут, парк не высадят. Что будет с площадью 1905 года в Екатеринбурге

Серьезные изменения ждут территорию сразу после появления второй ветки метро. Так как поезда будут ходить под пр. Ленина, на центральной площади города будет вход на станцию и, возможно, сквер.

Председатель комитета по благоустройству города Тамара Благодаткова рассказала, когда с площади 1905 г. в Екатеринбурге окончательно уберут парковку.

Это произойдет сразу после того, как в городе появится вторая ветка метро, сообщает JustMedia.ru. Но и сад на этих квадратных метрах тоже не появится.

Я работаю в администрации. Из окна сад смотрится великолепно, он более приятен взгляду даже в незаконченном виде. Но все вы помните, у нас должна быть вторая ветка метро, от этого никуда не деться. К сожалению, ветка восток-запад проходит под проспектом Ленина. И здесь должна быть станция метро. Когда она появится, вокруг должен появиться какой-то сквер, потому что станция будет крупным пересадочным узлом. Рядом с ней будет уместно разместить уже не автомобильную стоянку, а небольшой сквер, — рассказала Благодаткова.

Напомним, ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге рядом с Зеленой рощей и заброшенной больницей появится парк. Зеленую зону в границах Зеленой рощи, улиц 8 Марта, Большакова и Шейнкмана будут обустраивать за счет частных инвестиций.

Также ранее стало известно, что Дендрарий города ждет реконструкция.