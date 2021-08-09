Долгострой на Базовом продали сотруднику УГМК

Трехэтажное заброшенное здание напротив парка им. Маяковского, возможно, ждет новая жизнь. Его выкупила компания, принадлежащая сотруднику УГМК. Он пока не комментирует происходящее.

Долгострой напротив парка им. Маяковского в переулке Базовом продано компании сотрудника УГМК. «Строймонтаж» предложил самую щедрую цену на проведенном аукционе — 113,9 млн руб.

Речь идет о трехэтажном здании площадью 14 000 кв.м. Его владельцем до недавнего времени была компания «Инвестлайн». В 2016 г. мэрия заключила с компанией договор, согласно которому здание, а предполагалось, что это будет торговый центр, должно было быть достроено к 2019 г. Но долгострой так и остался долгостроем.

В итоге Арбитражный суд вынес решение об изъятии объекта у собственника, министерство по управлению государственным имуществом области провело аукцион.

На здание претендовали всего две компании, «Горизонт» и «Строймонтаж». Судя по данным сервиса «Контур.Фокус», последняя была создана в июле этого года, а ее владелец — Дмитрий Шутый, который также является заместителем начальника управления по работе с непрофильными активами УГМК.

Проданное здание готово только на 40%, какое будущее ждет его теперь — неясно. В разговоре с E1.RU владелец компании «Строймонтаж» Дмитрий Шутый заявил, что не может никак прокомментировать результаты торгов и будущее недостроя.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что в Екатеринбурге на месте недостроенной гостиницы «Дели» появится гастрорынок. Здание, которое задумывалось как гостиница, стоит заброшенным уже много лет.