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Долгострой на Базовом продали сотруднику УГМК

Долгострой на Базовом продали сотруднику УГМК
Иллюстрация: E1

Трехэтажное заброшенное здание напротив парка им. Маяковского, возможно, ждет новая жизнь. Его выкупила компания, принадлежащая сотруднику УГМК. Он пока не комментирует происходящее.

#ГОРОД#НОВОСТИ

Долгострой напротив парка им. Маяковского в переулке Базовом продано компании сотрудника УГМК. «Строймонтаж» предложил самую щедрую цену на проведенном аукционе — 113,9 млн руб.

Речь идет о трехэтажном здании площадью 14 000 кв.м. Его владельцем до недавнего времени была компания «Инвестлайн». В 2016 г. мэрия заключила с компанией договор, согласно которому здание, а предполагалось, что это будет торговый центр, должно было быть достроено к 2019 г. Но долгострой так и остался долгостроем.

В итоге Арбитражный суд вынес решение об изъятии объекта у собственника, министерство по управлению государственным имуществом области провело аукцион.

На здание претендовали всего две компании, «Горизонт» и «Строймонтаж». Судя по данным сервиса «Контур.Фокус», последняя была создана в июле этого года, а ее владелец — Дмитрий Шутый, который также является заместителем начальника управления по работе с непрофильными активами УГМК.

Проданное здание готово только на 40%, какое будущее ждет его теперь — неясно. В разговоре с E1.RU владелец компании «Строймонтаж» Дмитрий Шутый заявил, что не может никак прокомментировать результаты торгов и будущее недостроя.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что в Екатеринбурге на месте недостроенной гостиницы «Дели» появится гастрорынок. Здание, которое задумывалось как гостиница, стоит заброшенным уже много лет.

Автор: Александра Клименко
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