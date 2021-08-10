Выше ожиданий: каким будет первый коттеджный поселок комфорт-класса в Екатеринбурге

«Мы внимательно изучили предложения на рынке загородной недвижимости Екатеринбурга, смотрели, как работают застройщики в других городах. Поняли, что в округе нет ни одного поселка комфорт-класса».

«Интересный формат» — так обычно говорят о коттеджных поселках комфорт-класса. В них удачно сочетаются демократичная стоимость недвижимости с инфраструктурными благами, свойственными бизнес-классу. До недавних пор ни один застройщик загородной недвижимости не заявлял, что строит поселок комфорт-класса вблизи Екатеринбурга. Все изменилось с появлением на карте города коттеджного поселка «Седельники park». Его возводит компания «Дик Инвест Групп».

Резиденты «Седельники park» будут жить в поистине живописном месте: с одной стороны лес, с другой — вода.

Настоящая Бажовская романтика, — говорит директор «Дик Инвест Групп» Сергей Дик.

Локация хороша не только своим природным наполнением. Отсюда можно легко и быстро добраться до города. Дорога до центра Екатеринбурга на личном автомобиле займет примерно 30 минут, а до ближайшей станции метро «Ботаническая» — всего минут 20. В поселок ведут две дороги — через Кольцовский тракт и Химмаш. Строится объездная, по которой можно будет попасть в разные части города.

В настоящее время в «Седельники park» идет строительство первой очереди коттеджей — в поселке «растут» первые четыре дома и шоу-рум с чистовой отделкой — своеобразный выставочный образец дома. Полностью закончить работы компания планирует к 2024 году.

«Мы тщательно продумали инфраструктуру поселка, сделали все, чтобы в нем было приятно и комфортно жить. В «Седельники park» будет построена начальная школа (до четверного класса), детский сад, три спортивные детские площадки, зона для выгула домашних животных, тропа здоровья, продуктовые магазины. Одна из фишек проекта — наличие спа-комплекса», — продолжает Сергей Дик.

Еще одна особенность проекта — семейный клуб, который должен стать сердцем «Седельники park». С его помощью в поселке будет формироваться культура добрососедства. На базе клуба будут проходить различные семейные спортивные и развлекательные мероприятия.

Проекты домов в новом поселке разработаны под разные жизненные сценарии. Они отличаются по площади и количеству парковочных мест, но объединены общими фасадными решениями. Дома в поселке оформлены в стиле «райта», который зародился в Америке. Особенностью стиля являются низкие скатные крыши с нависающими карнизами, горизонтальная направленность и вертикальное деление дома колоннами. Внутри — открытые пространства.



Основная идея стиля — максимальная гармония с природой. Коттеджи лаконично вписываются в ландшафт и визуально воспринимаются как единое целое с пейзажем. В качестве отделочного материала используется клинкерный кирпич, для крыш домов застройщик выбрал мягкую черепицу. К слову, мягкая кровля — это одна из характерных черт домов в поселках бизнес-класса.

Будущим резидентам «Седельники park» предлагают несколько видов домов:

Коттедж «Уютный»: площадь 129 м2, 8 соток земли, терраса 15 м2, 3 комнаты, 2 санузла, навес для автомобиля, свободная планировка.

Коттедж «Комфортный»: площадь 145 м2, до 8 соток земли, терраса 17,5 м2, 3 комнаты, 2 санузла, гараж с автоматическими воротами для автомобиля, свободная планировка.

Коттедж «Стильный»: площадь 179 м2, 7-8 соток земли, терраса 16 м2, 3 комнаты, 3 санузла, гараж с автоматическими воротами для автомобиля, свободная планировка.

Коттедж «Элегантный»: площадь 196 м2, от 8 соток земли, терраса 18,6 м2, 4 комнаты, 3 санузла, гараж с автоматическими воротами для автомобиля, свободная планировка.

Коттедж «Роскошный»: площадь 217 м2, от 8 соток земли, терраса 18,4 м2, 4 комнаты, 3 санузла гараж с автоматическими воротами для автомобиля, свободная планировка.