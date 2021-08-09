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Трассу Казань-Екатеринбург протянут до Омска и Новосибирска

Трассу Казань-Екатеринбург протянут до Омска и Новосибирска
Иллюстрация: pixabay.com

Планов на новую трассу, которая свяжет крупнейшие города страны, все больше. Вероятно, в Екатеринбурге и Тюмени она далеко не закончится. О цене дороги пока ничего не говорят.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Трассу Казань-Екатеринбург, которую уже назвали главной дорожной стройкой десятилетия, продлят до Омска и Новосибирска. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на пресс-конференции в Ханты-Мансийске.

В ближайшее время обсуждался очень важный проект — скоростная магистраль Москва-Казань-Екатеринбург. Эта трасса будет продлена до Тюмени, и нужно ее прокладывать дальше до Омска и Новосибирска. Это вопрос безопасности. Наши потоки не разделены, и в период обгона гибнут люди. Если мы получим комфортное передвижение до Тюмени и Екатеринбурга, то это два коридора, через которые потом идет выход на Югру. Там, значит, Тобольск и Уват и пошли на север. А через Ивдель мы попадаем в Ханты-Мансийский автономный округ, — сообщил полпред.

Напомним, четырехполосная скоростная трасса из Тюмени в Екатеринбург должна появиться к 2025 г. О необходимости строительства трассы заявил Владимир Путин, после чего начал разрабатываться проект.

Ранее DK.RU сообщал, что на трассу Казань — Екатеринбург нужно почти 500 млрд руб. Общая протяженность дороги составит 547 км. 

Также регион ожидает поступления федерального транша в 2,4 млрд руб. на окончание строительства ЕКАД. Его выделят раньше, чем планировалось. Об этом договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Автор: Александра Клименко
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