Создательница Парка сказов Наталья Ларионова оставляет бизнес и всю партийную деятельность

Бизнесмен и общественный деятель региона покидает Свердловскую область ради нового проекта. Теперь Ларионова будет развивать турбизнес Югры.

Бизнесмен и депутат Наталья Ларионова отказалась от всех «проектов» в Свердловской области. Она досрочно прекратила полномочия депутата Думы Арамильского городского округа, сложила обязанности секретаря партии «Единая Россия», «передала эстафету» президента Уральского союза туриндустрии Ергуновой Ольге и доверила свои бизнес-проекты, «Детское бюро путешествий» и Парк сказов, дочери Алисе.

В своем посте в Facebook Наталья Ларионова отметила, что «это был большой этап жизни», и сейчас она испытывает необыкновенные эмоции. Наталья приняла предложение правительства Ханты-Мансийского автономного округа и теперь будет возглавлять Управление туризма региона.

Надеюсь, что мой опыт развития внутреннего, детского, событийного туризма найдет должное применение на новом месте. А компетенции предпринимателя и общественного деятеля сферы туризма помогут вдохновть турбизнес Югры на новые свершения! Уверяю, что приняла серьезное, взвешенное решение (…), открываю новую страницу своей книги о туризме по названием Югра, — прокомментировала свое решение Наталья.

Напомним, Наталья Ларионова в 2016-м году была удостоена премии «Человек года» журнала «Деловой квартал» в номинации «Социальный бизнес».

Ранее DK.RU рассказывал о развитии Парка сказов. Интересно то, что когда Наталья задумалась о таком проекте, даже к статьям про развитие внутреннего туризма на Урале относились с тем же доверием, что и к заметкам о встречах с НЛО. Но уже за первый год работы проект доказал свою востребованность.