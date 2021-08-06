Ликвидатор банка «Нейва» выставил на продажу имущество компании: недвижимость и авто

Полная стоимость имущества, представленного в списке реализации, превышает 250 млн руб. Самым дорогим лотом оказался центральный офис банка по улице Чапаева 3а.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщает, что в ближайшее время будет продаваться имущество закрывшегося банка «Нейва»: недвижимость и транспортные средства компании.

По результатам инвентаризации АСВ размещает информацию об имуществе, подлежащем реализации. Она начнется не раньше чем через два месяца, сообщает АСВ.

Полная стоимость имущества, представленного в списке АСВ, превышает 250 млн руб. Самым дорогим лотом оказался центральный офис банка по улице Чапаева, 3а в Екатеринбурге. Суммарная стоимость помещений и земли — 65,8 млн руб. Кроме того, представлено два нежилых помещения в Верхней Пышме и Новоуральске за 14,8 и 11,1 млн руб. соответственно. Среди транспортных средств указаны два автомобиля NISSAN ALMERA за 550 тыс. руб. и Toyota Camry за 1,5 млн руб.

Напомним, что 16 апреля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нейвы».

Банк «Нейва» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций. Допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Ранее DK.RU сообщал что 17 июня Арбитражный суд Свердловской области ликвидировал банк «Нейва» по требованию Центробанка.