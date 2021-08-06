Гостиницу «Мадрид» заберут в региональную собственность и займутся реставрацией

Стало известно, что с прежним арендатором расторгнут договор. Региональная власть планирует привлечь инвесторов для восстановления гостиницы. В 2017 г. реставрацию оценивали в 800 млн руб.

Во время обхода Орджоникидзевского района губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил передать здание гостиницы «Мадрид» из федеральной собственности в региональную. Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПиК) поддержало губернатора.

В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что такое решение даст возможность региону восстановить здание и привлечь инвесторов. Департамент уточнил, что договор АУИПиК с компанией «Великий Шелковый Путь» расторгнут.

В 2017 г. АУИПиК, которое владело «Мадридом», передала гостиницу китайской компании-туроператору «Великий Шелковый Путь» на 49 лет за символическую плату — 1 рубль. Целью сделки была реставрация здания (около 800 млн руб.) и размещение внутри «Мадрида» музея, ресторана и гостиницы. После завершения реконструкции гостиница должна была называться «Дом дружбы имени Мао».

Спустя три года АУИПиК обвинило компанию в том, что она не осуществляет работы по реставрации здания и стало требовать его обратно.

Напомним, что гостиницу «Мадрид» построили на площади 1-й Пятилетки в 1937 г., здание является памятником архитектуры федерального значения. После распада СССР здание закрыли, со временем оно обветшало, интерьер разрушился.

Ранее АУИПиК сообщало о том, что гостиница обретет вторую жизнь: специалисты предлагали сохранить ее назначение, разместив здесь пятизвездочный отель, а в расположенном рядом жилом доме — хостел или апарт-комплекс. DK.RU подробно рассказывал и о других проектах реставрации и развития памятников истории и архитектуры на Уралмаше.