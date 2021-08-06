«Спутник V»: кому удалось заработать на выпуске вакцины

Объемы госзакупок вакцин «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции исчисляются миллиардами рублей. Этот рынок уже поделен между известными игроками.

Большую часть «Спутника V», находящегося на начало августа в обороте, произвели компании, аффилированные с «Фармстандартом» и его владельцем. За восемь месяцев 2021 года в оборот было выпущено около 30 млн комплектов из двух доз на общую сумму 57 млрд руб. Около 82% средств из этой суммы оказалось распределено между структурами Виктора Харитонина. Фактически, «Фармстандарт» ввел в обращение почти 60% препарата, получив около 33,2 млрд руб., — сообщает Коммерсантъ со ссылкой на ­данные реестра Росздравнадзора.

По данным портала госзакупок с начала эпидемии НИЦЭМ имени Гамалеи разместил в России 11 контрактов на производство 90,2 млн доз вакцин «Спутник V» общей стоимостью 95,2 млрд руб.

Крупнейший контракт на 33,5 млрд руб. был размещен в начале августа. Еще часть этой суммы пришлась на другие структуры Харитонина: «Лекко» вывела в оборот вакцины на 6,1 млрд руб., «Генериум» — на 6,5 млрд руб. «Биокад», находящийся в периметре интересов «Фармстандарта», выпустил «Спутника V» еще на 2,2 млрд руб., или 3,8% от общего объема доз, находящихся в обороте. «Биннофарм» произвела около 14% препарата на 7,8 млрд руб. Еще 2,2% вакцины на 1,3 млрд руб. выпущено самим Центром Гамалеи.

Маловероятно, что у компании Виктора Харитонина в ближайшее время появится сильный конкурент. Им могла бы стать «Р-Фарм» Алексея Репика, но пока там занимаются отработкой технологии на площадке в технополисе «Москва», — рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов

Объем находящегося в обороте «Спутника V» в 30 млн комплектов подтверждают в Минздраве и Минпромторге. Предельная стоимость одного комплекта доз этой вакцины зарегистрирована на уровне 1,94 тыс. руб. Эксперты считают, что в целом производство вакцин соответствует темпам вакцинации. На пике третьей волны в сутки в РФ прививалось 500–600 тыс. человек. Сейчас паника немного отступила и лимит в сутки не превышает 300 тыс. Лидером рынка по-прежнему остается вакцина «Спутник V». Вероятнее всего субстанция препарата производится на мощностях «Генериума», которому «первому удалось успешно провести трансфер технологии.

Опрос знаменитого портала SuperJob показал, что более половины опрошенных специалистов выбрали бы только «Спутник V», а «ЭпиВакКорону» от ГНЦ «Вектор» и «КовиВак» от Центра Чумакова — по 8-9%. В Центре Чумакова сообщили, что объем выпуска за полгода составил 1 млн доз (достаточных для вакцинации 500 тыс. человек) стоимостью около 433 млн руб. «Спутник V» пока остается наиболее популярной и распространенной из трех доступных вакцин.