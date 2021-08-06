Благодаря поддержке Сбербанка на набережной в центре Екатеринбурга появился «Сад трав»

Сбербанк в честь своего 180-летия подарил Екатеринбургу «Сад трав». Это совместный ландшафтный проект банка, Ельцин Центра и архитектурного бюро «ОСА».

Цветник под открытым небом раскинулся вдоль набережной городского пруда. Всего на участке в почти полторы тысячи квадратных метров высажено около 6200 саженцев 54 видов растений. Ландшафтный проект воссоздает атмосферу настоящего природного луга.

В этом году Сбербанк отмечает свое 180-летие. Сад трав у Ельцин Центра — наш первый подарок Екатеринбургу в честь юбилея банка. В рамках ESG-повестки мы уделяем особе внимание заботе об окружающей среде и экологии, и с большим удовольствием поддержали инициативу Ельцин Центра по благоустройству этого участка вдоль набережной. Важно, что «Сад трав» будет радовать екатеринбуржцев не только летом, ведь растения подобраны таким образом, чтобы в любой сезон сохранять свою красоту, — рассказывает Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

В камерной церемонии открытия «Сада трав» у Ельцин Центра приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Этот прекрасный сад украсит не только набережную, но и город. Благодарю Ельцин Центр и Сбер за такую инициативу и умение воплощать в жизнь все задуманное, — отметил Евгений Куйвашев.

«Это тот стандарт благоустройства и создания комфортных условия для жителей Екатеринбурга и наших гостей, к которому надо стремиться абсолютно везде», — добавил Алексей Орлов.

Концепцию «Сада трав» у Ельцин Центра разработали ландшафтный архитектор Надежда Астанина и руководитель ландшафтной студии «Ботаник» Денис Баташев в партнерстве с екатеринбургским архитектурным бюро «ОСА».

Сад состоит из двух частей по обе стороны от прогулочной аллеи, в зонах отдыха установлены лавочки и качели. Все деревья и кустарники, которые уже росли на этом участке набережной, сохранены. Цветник уже облюбовали птицы, пчёлы и бабочки. В вечернее и ночное время цветочные композиции, деревья и арт-объекты будут подсвечены специальной иллюминацией.