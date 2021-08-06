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Благодаря поддержке Сбербанка на набережной в центре Екатеринбурга появился «Сад трав»

Благодаря поддержке Сбербанка на набережной в центре Екатеринбурга появился «Сад трав»
Иллюстрация: Сбербанк

Сбербанк в честь своего 180-летия подарил Екатеринбургу «Сад трав». Это совместный ландшафтный проект банка, Ельцин Центра и архитектурного бюро «ОСА».

Цветник под открытым небом раскинулся вдоль набережной городского пруда. Всего на участке в почти полторы тысячи квадратных метров высажено около 6200 саженцев 54 видов растений. Ландшафтный проект воссоздает атмосферу настоящего природного луга.

В этом году Сбербанк отмечает свое 180-летие. Сад трав у Ельцин Центра — наш первый подарок Екатеринбургу в честь юбилея банка. В рамках ESG-повестки мы уделяем особе внимание заботе об окружающей среде и экологии, и с большим удовольствием поддержали инициативу Ельцин Центра по благоустройству этого участка вдоль набережной. Важно, что «Сад трав» будет радовать екатеринбуржцев не только летом, ведь растения подобраны таким образом, чтобы в любой сезон сохранять свою красоту, — рассказывает Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

В камерной церемонии открытия «Сада трав» у Ельцин Центра приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

 «Этот прекрасный сад украсит не только набережную, но и город. Благодарю Ельцин Центр и Сбер за такую инициативу и умение воплощать в жизнь все задуманное, — отметил Евгений Куйвашев.

«Это тот стандарт благоустройства и создания комфортных условия для жителей Екатеринбурга и наших гостей, к которому надо стремиться абсолютно везде», — добавил Алексей Орлов.

Концепцию «Сада трав» у Ельцин Центра разработали ландшафтный архитектор Надежда Астанина и руководитель ландшафтной студии «Ботаник» Денис Баташев в партнерстве с екатеринбургским архитектурным бюро «ОСА».

Сад состоит из двух частей по обе стороны от прогулочной аллеи, в зонах отдыха установлены лавочки и качели. Все деревья и кустарники, которые уже росли на этом участке набережной, сохранены. Цветник уже облюбовали птицы, пчёлы и бабочки. В вечернее и ночное время цветочные композиции, деревья и арт-объекты будут подсвечены специальной иллюминацией.

Справка

 
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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