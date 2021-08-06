«Открою тайну: это нормально, так было всегда». Увольнение 150 человек за «неактивность»

«Есть задача, есть срок. Задача сделана — отлично, не сделана — получили. Мне совершенно все равно, чем люди занимаются в течение выполнения задачи. А следить за людьми — кошмар и недоверие». Мнение.

Бизнесмен Андрей Бутов на своей странице в Facebook прокомментировал нашумевшую историю:

— Ох, все так возбудились на тему уволенных 150 человек и на тему удаленной работы, что я решил вставить свои пять копеек в виде лонгрида.

Первое, и самое главное. Начнем с очной работы в офисе.

Дорогие руководители. Я открою вам маленькую тайну. Все, абсолютно все ваши сотрудники на работе занимаются личными делами. Это было 20 лет назад, когда пили растворимый кофе, и есть сейчас, когда люди морозят себе мозг ягодным смузи. Планируют зарплату, сидят в фэйсбуке, заказывают еду, ищут дрели и смотрят, сколько стоят лабутены (предварительно посмотрев, что это такое). И это нормально! Нормально!

Если вы не играете в игру под названием «work life balance», а реально ей следуете, будьте к этому готовы, т.к. это именно то и есть.

Теперь по сути. Я руковожу людьми более 10 лет, доходило до 100 человек. Так что чуть-чуть знаю, о чем говорю.

1. Есть задача, есть срок. Задача сделана — отлично, не сделана — получили.

Это если совсем коротко. И мне совершенно все равно, чем люди занимаются в течение выполнения задачи. А следить за людьми, тем более в их личных социальных сетях — это кошмар и недоверие.

А уж делать вывод о них как о специалистах по соцсетям — это вообще. Я работал в одном русском банке, где девочку уволили за то, что она опубликовала фотку с Burning man топлесс с прикрытой грудью. Это — лютейший ужас и, кстати, не очень законно. Точнее, совсем не законно.

2. Взять, например, Европу. Германию, в которой я чутка поработал. Там вообще люди месяцами сидят у офиса в кафе, с ноутбуками… Пьют кофе, курят, иногда пиво пьют… При этом они постоянно в общении и все проекты как-то чудом сходятся к сроку и успешно закрываются. Наш российский менеджмент (а он был весьма советский) просто офигевал от такого подхода. Для них работа — это когда ты сидишь за компом и с умным лицом что-то печатаешь. Так вот, это — не работа, это совок.

3. (последнее) В этих же самых конторах, которые топят за «сидеть и работать» и тотальный контроль, переработки — нормальное дело. То есть вы мало того что «давайте вкалывайте до посинения», так еще и отчитывайтесь за каждую минуту работы. И это уже называется лицемерием.

Если есть тотальный контроль, то человек должен в 8.00 залогиниться и ровно в 17.00 разлогиниться, послав все на три буквы. А каждая лишняя переработанная секунда должна быть работодателем оплачена.

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Напомним, несколько дней назад стало известно, что пермская ИТ-компания Xsolla уволила 147 сотрудников из-за установленного при big data-анализе неактивного участия в рабочих чатах и рассылке писем.

Люди получили письмо от директора с таким текстом:

Вы получили это письмо, потому что моя команда биг дата проанализровала ваши активности в жире, конфлюенс, гугл почте, чате, документах, дашбордах и пометила вас как невовлечные и малопродуктивные сотрудники. Иными словами вы не всегда присутсвовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно.

При этом в компании уточнили, что часть получивших письмо сотрудников все же смогут остаться. Остальным выплатят компенсацию в 4-6 окладов, сохранят ДМС и другие элементы соцпакета до конца действия полиса. Консультировать сотрудников будут HR-отдел и юристы компании.

Ранее на DK.RU: «Xsolla не для вас». 150 сотрудников ИТ-компании уволили по электронной почте