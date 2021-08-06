Всемирный саммит «СпортАккорд — 2021» перенесли на следующий год
Спортивно-деловое мероприятие перенесли на новые даты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Ивент должен был пройти на площадке МВЦ «Екатеринбург—Экспо».
Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд — 2021» в Екатеринбурге пройдет в новые даты: с 15 по 20 мая 2022 г. Решение о переносе мероприятия приняла Ассоциация SportAccord совместно с правительством Российской Федерацией.
Безопасность и благополучие наших делегатов всегда были нашим приоритетом, и меры, разработанные оргкомитетом в Екатеринбурге, по-прежнему остаются актуальными для проведения саммита в следующем году. Мы уверены, что дальнейшая вакцинация позволит ослабить глобальные ограничения и позволит большому количеству делегатов приехать в Екатеринбург, чтобы саммит «СпортАккорд» прошел успешно, — прокомментировал ситуацию президент SportAccord Рафаэль Кьюлли.
Саммит должен был пройти на площадке МВЦ «Екатеринбург — Экспо» 7-12 ноября. Организаторы мероприятия планировали сделать Екатеринбург мостом между Европой и Азией.
Всемирный саммит спорта и бизнеса представляет собой шестидневное мероприятие, на которое съезжаются лидеры мирового спортивного сообщества. В событии принимают участие все международные спортивные федерации, организационные комитеты, принимающие города и регионы, их правительства и администрации, а также эксперты и организации высшего уровня из спортивных СМИ, технологий, инвестиций, медицинского и юридического секторов.
Любые массовые мероприятия, которые проводятся на подъеме заболеваемости, несут реальную опасность для здоровья, — сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.