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Как когнитивные технологии помогают школьнику лучше учиться. Испытываем на себе

Как когнитивные технологии помогают школьнику лучше учиться. Испытываем на себе
Автор фото: Татьяна Савина. Иллюстрация: DK.RU

За последнее время мир изменился: многократно вырос объем информации, она стала доступной. Это приводит к изменениям мозга — в первую очередь у детей. Значит, надо менять обучающие технологии.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ#МЕДИЦИНА#ДЕТИ

«Помните наше детство? Мы лазили по деревьям. прыгали по гаражам, жевали гудрон — и так познавали мир. У современных детей вместо этого гиперопека и гаджеты. Гармоничного развития не получается», — так начинает нашу встречу Елена Шаронова, врач-невролог высшей категории, руководитель Центра когнитивных технологий (ЦКТ) европейской клиники «УГМК-Здоровье».

Центр существует в Екатеринбурге с 2018 года, а весной этого года переехал в новое большое помещение в «Макаровском квартале». Увеличение площадей понадобилось в том числе потому, что сегодня когнитивные технологии пользуются огромным спросом. Чтобы поближе познакомиться с этими методиками, узнать, кому и для чего они нужны, понять, как они помогают гармонизировать развитие ребенка, корреспондент DK.RU отправился на экскурсию в ЦКТ. И не один, а в сопровождении 8-летнего Дани: он испытал на себе большинство методик. Как прошла экскурсия и к какой вывод следал будущий второклассник — читайте в нашем спецрепортаже по этой ссылке.

дисклеймер

Автор: Инна Вейн
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