Пассажирооборот на СвЖД вырос на 60%. Объем грузоперевозок также растет

За июль Свердловская железная дорога перевезла 2,8 млн пассажиров, а с начала 2021 года — 15,4 млн. Показатели погрузки в июле выросли на 3,1% по сравнению с июлем 2020-го.

По данным РЖД, в июле 2021 г. с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,8 млн пассажиров, что на 21,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них в пригород отправлялось 2,1 млн пассажиров, а по маршрутам дальнего следования уехало 700 тыс. человек. Пассажирооборот в июле 2021 г. составил 826 млн пасс-км, что на 60,5% больше прошлогоднего показателя. Всего за 2021 г. с вокзалов СвЖД отправлено 15,4 млн пассажиров.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» за январь-июль 2021 г. отправлено 600,6 млн пассажиров (+31% к январю-июлю 2020 г.)

Погрузка на Свердловской железной дороге также показывает рост. В июле 2021 г. на железной дороге погрузили 12,5 млн т, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (и на 3,4% больше позапрошлого). Грузооборот за июль вырос на 2,8% и составил 18,1 млрд тарифных тонно-км.

С января 2021 г. СвЖД перевезла 85,9 млн т груза. Наиболее популярными к погрузке оказались: нефть и нефтепродукты (23 млн т), строительные грузы (14 млн т), химические и минеральные удобрения (10,3 млн т).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в июле 2021 г. составила 108 млн т, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С января 2021 г. РЖД погрузила 740,7 млн т.

Напомним, что РЖД будет участвовать в проекте наземного метро в Екатеринбурге. Ранее DK.RU сообщал, что мэр столицы Урала Алексей Орлов встретился с президентом РЖД Олегом Белозеровым в Москве. Они обсудили проект скоростной электрички, которая свяжет центр города с отдаленными районами. Алексей Орлов заявил, что проект полностью поддержали.