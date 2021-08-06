Беспилотники «Яндекса» вошли в десятку лидеров мирового рынка

Несмотря на скромный бюджет, компании удалось добиться исключительных успехов в разработке технологий автономного вождения. Однако для сохранения лидерства нужно инвестировать больше.

Компания по разработке беспилотных автомобилей «Яндекса» добилась явного прогресса в коммерциализации своей технологии. На сегодня она оценивается в $7 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley и данные отчета «A Dive into Yandex's Autonomous Vehicle Business» от 2 августа.

Лидерами рынка являются Waymo (подразделение Alphabet, принадлежит Google) и Cruise (принадлежит General Motors), каждого из которых в Morgan Stanley оценили в $30 млрд. Российская компания находится на третьем месте по количеству миль, которые машины проехали по дорогам общего пользования. Аналитики Goldman Sachs также называют беспилотное направление «Яндекса» одним из мировых лидеров в этом направлении.

«Яндекс» приступил к испытанию прототипов весной 2017 года. Инвестиции в технологии беспилотного управления за все время составили 2,2 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей — в 2019 году. За четыре года удалось с нуля создать программное обеспечение для управления беспилотниками, а также собственные лидары, которые определяют расстояния с помощью света, камеры, вычислительное оборудование​. В сентябре направление беспилотных автомобилей, которое ранее входило в «Яндекс.Такси», выделили в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) и вложили в нее дополнительные $150 млн.

Это большой бизнес, и России важно сохранить свою систему автопромышленности, поэтому глобальные конкуренты не смогут убить компанию до тех пор, пока она занимается производством беспилотных автомобилей или программным обеспечением для них», — отметил ведущий аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

Чтобы сохранить позиции на рынке, «Яндекс» должен расширить свой автопарк, считают в Morgan Stanley. Сейчас автопарк «Яндекса» состоит из 170 машин: возможно, в следующем году компания будет искать внешнего инвестора, чтобы ускорить развитие своих беспилотников, полагают аналитики.