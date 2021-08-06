Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.08
73,16
86,65
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Беспилотники «Яндекса» вошли в десятку лидеров мирового рынка

Беспилотники «Яндекса» вошли в десятку лидеров мирового рынка
Иллюстрация: https://pxhere.com/en/photo/1217089

Несмотря на скромный бюджет, компании удалось добиться исключительных успехов в разработке технологий автономного вождения. Однако для сохранения лидерства нужно инвестировать больше.

#ИТ#АВТО#НОВОСТИ

Компания по разработке беспилотных автомобилей «Яндекса» добилась явного прогресса в коммерциализации своей технологии. На сегодня она оценивается в $7 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley и данные отчета «A Dive into Yandex's Autonomous Vehicle Business» от 2 августа.

Лидерами рынка являются Waymo (подразделение Alphabet, принадлежит Google) и Cruise (принадлежит General Motors), каждого из которых в Morgan Stanley оценили в $30 млрд. Российская компания находится на третьем месте по количеству миль, которые машины проехали по дорогам общего пользования. Аналитики Goldman Sachs также называют беспилотное направление «Яндекса» одним из мировых лидеров в этом направлении.

«Яндекс» приступил к испытанию прототипов весной 2017 года. Инвестиции в технологии беспилотного управления за все время составили 2,2 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей — в 2019 году. За четыре года удалось с нуля создать программное обеспечение для управления беспилотниками, а также собственные лидары, которые определяют расстояния с помощью света, камеры, вычислительное оборудование​. В сентябре направление беспилотных автомобилей, которое ранее входило в «Яндекс.Такси», выделили в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG) и вложили в нее дополнительные $150 млн.

Это большой бизнес, и России важно сохранить свою систему автопромышленности, поэтому глобальные конкуренты не смогут убить компанию до тех пор, пока она занимается производством беспилотных автомобилей или программным обеспечением для них», — отметил ведущий аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

Чтобы сохранить позиции на рынке, «Яндекс» должен расширить свой автопарк, считают в Morgan Stanley. Сейчас автопарк «Яндекса» состоит из 170 машин: возможно, в следующем году компания будет искать внешнего инвестора, чтобы ускорить развитие своих беспилотников, полагают аналитики.

 

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ценовые пропорции искажены. Дешевое жилье выросло в цене гораздо сильнее, чем комфортное»«Ценовые пропорции искажены. Дешевое жилье выросло в цене гораздо сильнее, чем комфортное»
  • Суд завершил банкротство Сергея Лапшина. Ему простили долг в 120 млн руб.Суд завершил банкротство Сергея Лапшина. Ему простили долг в 120 млн руб.
  • Свердловские депутаты не стали отстаивать интересы металлургов перед МишустинымСвердловские депутаты не стали отстаивать интересы металлургов перед Мишустиным
  • Не представляйте себя победителем — останетесь никем. Как мечтать правильно?Не представляйте себя победителем — останетесь никем. Как мечтать правильно?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.