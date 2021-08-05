Российское брендинговое агентство с уральскими корнями объединилось с европейцами

Компания Z&G.Branding объединилась с одним из старейших европейских брендинговых агентств – Sery Brand Communication, которое работает на рынке более 55 лет.

Об интеграции объявили топ-менеджеры агентств — Владимир Жолобов и Ангелика Сэри-Фрошауэр.

Мы давно рассматривали возможность выхода на рынки других стран, в том числе Европы. Первые попытки предприняли еще в 2014 г., однако из-за накалившихся отношений решили повременить. В разгар пандемии поняли, как важен выход на новые рынки. В итоге решили объединить усилия, — рассказал корреспонденту DK.RU директор Z&G.Branding Владимир Жолобов.

Он также сообщил, что Z&G.Branding еще в прошлом году своими силами провел исследование европейского рынка. «Выяснили, что клиент в Старом Свете консервативен: даже если проект существенно дешевле, но предлагает его малоизвестная компания, он предпочтет проверенное агентство. Нам стало понятно: если выходить самим, это займет намного больше времени», — пояснил Владимир Жолобов.

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По его словам, с агентством Sery Brand Communication у уральцев давние дружеские отношения: представители компании приезжают в качестве экспертов на Eurasian Marketing Week, которую проводит Z&G.Branding. Путь партнерства от идеи до построения необходимых бизнес-процессов занял три месяца. Теперь, когда интеграция завершена, любой клиент агентства получает двойную экспертизу, двойной опыт и доступ к европейским рынкам. Партнерство предполагает обмен клиентами, формирование команд для работы над проектами и совместную экспертизу.

Юридически и финансово мы остались независимыми компаниями, то есть мы никому не продавались, нас никто не покупал. Мы работаем как ассоциированные партнеры, привлекая к проектам специалистов из той и другой команды, — пояснил Владимир.

По его словам, главное, что дает объединение команд, — российские производители товаров и услуг, желающие выйти на европейский рынок, смогут получить качественную экспертизу. Это актуально и для компаний из других стран, мечтающих зайти в Россию.

Клиентов, которым интересно продвижение в другие страны, у агентства хватает.

В прошлом году мы вывели в Европу бренд одного из уральских промышленных предприятий. В этом к нам обратилась крупная федеральная сеть мебели — для них необходимо было разработать бренд магазинов в Европе. Недавно поступил запрос от крупного федерального производителя косметики — он планирует выход в Германию, — поделился планами глава Z&G.Branding.

Объединенная экспертиза, по мнению Владимира Жолобова, позволит строить кампании более эффективно.

Ранее DK.RU рассказывал об еще одной российской компании с уральскими корнями, которая помогает выйти на зарубежные рынки отечественным производителям — Woodbag. Эта компания ориентирована прежде всего на китайский рынок. Иван Растегаев, глава Woodbag, отметил, что в последние годы Россия стала значительно вкладываться в продвижение товаров наших производителей за рубежом. В каждом регионе появились свои Центры поддержки экспорта (ЦПЭ), бюджеты для развития этой деятельности. Сами производители также видят потенциал для развития в поставках на экспорт — на сегодня это наиболее высокомаржинальные операции, отметил Иван Растегаев.

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