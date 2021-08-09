Оцените свои силы. Риски при работе с госконтрактами

При заключении предпринимателем госконтракта всегда есть вероятность столкнуться с определенными рисками, однако существуют способы их минимизации. Какие — в материале DK.RU.

По своей правовой природе государственный контракт — это договорное обязательство, где в качестве сторон сделки выступают предприниматель и предприятие, использующее бюджетные средства. О том, как заключить госконтракт на выгодных условиях, не понести серьезные финансовые и репутационнные потери и не стать обвиняемым в совершении преступления, DK.RU рассказал старший юрист гражданско-правового направления Адвокатского бюро LOYS Антон Собянин:

— При заключении предпринимателем госконтракта всегда есть вероятность столкнуться с определенными рисками, однако существуют способы их минимизации.

Гражданско-правовые и административные риски

Нарушения при подписании и выполнении госконтракта могут повлечь внесение в реестр недобросовестных поставщиков, который ведет ФАС. Это может привести к запрету участвовать в конкурсах на госконтракты и к негативному информационному шлейфу, который будет тянуться за компанией.

В реестр попадают предприниматели, которые уклонились от заключения контракта, несвоевременно внесли обеспечение после победы, а также участники, с которыми контракт был расторгнут в судебном порядке. Обжаловать внесение в реестр недобросовестных поставщиков можно в арбитражном суде в течение трех месяцев.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом. В этом случае заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек. Разногласия об обоснованности этих выплат решаются сторонами в арбитражном суде.

Заказчика и исполнителя за действия (бездействие), которые повлекли неисполнение обязательств по контракту, могут привлечь к ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. А если размер вреда составил более 1,5 млн руб., может наступить уголовная ответственность по ст. 293 УК РФ (Письмо ФАС России от 22.03.2018 N РП/19241/18).

Уголовно-правовые риски неисполнения госконтрактов

При ненадлежащем исполнении госконтракта предприниматель рискует попасть под уголовную ответственность. Наиболее характерные поводы для возбуждения уголовных дел:

1. Неисполнение контракта, задержка исполнения контракта

При сегодняшней системе проверки участников неисполнение контракта встречается крайне редко. В данном случае умысел направлен на хищение аванса, поэтому вина ответственных лиц очевидна.

Иная ситуация, когда контракт не исполнен в срок, например, в связи с тем, что подвел субподрядчик. В таком случае подрядчик может оказаться обвиняемым по уголовному делу и расплатиться за то, что не подошел к выбору субподрядчика с должным вниманием.

Поэтому перед заключением договора субподряда необходимо тщательно проверить контрагента, а при реализации договора — документально фиксировать весь процесс выполнения работ.

2. Аффилированность

Любая связь заказчика с подрядчиком может вызвать подозрения. Если аффилированность подтвердится, то возникнут вопросы о правомерности конкурсных процедур. Произойдет это вне зависимости от добросовестного исполнения госконтракта. Проверять аффилированность участников в таких случаях будут специалисты Росфинмониторинга, ФАС, ИФНС по множеству параметров с привлечением к ответственности виновных лиц.

3. Подписание с заказчиком документов, подтверждающих исполнение работ (например, акты КС-2, КС-3) при неполном или ненадлежащем исполнении работ

В данном случае ответственность может понести и должностное лицо, которое поставило свою подпись и приняло работы, и сам предприниматель, вступивший в сговор с должностным лицом и убедивший подписать документы.

4. Выявление в ходе проверки ненадлежащего качества поставленного товара или выполненных работ

Если в ходе проверки было установлено, что выполненные работы или закупленный товар не отвечают установленным требованиям, предпринимателя, который исполнял госконтракт, могут обвинить в мошенничестве.

В соответствии с п. 30 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» вменяться будет вся сумма госконтракта независимо от того, что часть поставленных товаров или работ используется заказчиком.

5. Исполнитель выполнил работы или поставил товары по завышенным ценам

В случае, когда исполнитель выполнил работы или поставил товары по завышенным ценам, может быть возбуждено уголовное дело. При этом срок привлечения к уголовной ответственности по ч. 3-4 ст. 159 УК РФ составляет 10 лет, также взыскиваются штрафы.

В такой ситуации устанавливается сговор между госзаказчиком и подрядчиком, преднамеренное завышение стоимости контракта, возможно искусственное создание дополнительных параметров, чтобы победу одержал именно определенный участник.

6. Проведение непрозрачных торгов

Пристальное внимание привлекает победа в конкурсе менее выгодного предложения. Например, в связи с завышенной стоимостью либо в связи с использованием методов ограничения конкуренции. Чтобы избежать негативных последствий, данные процедуры должны быть максимально прозрачны и соответствовать требованиям законодательства в данной области.

7. Выполнение работ, которых нет в контракте

Рассмотрим ошибку на примере госконтракта на выполнение строительных работ. Государственное учреждение заключает контракт. На одном из этапов строительства выполнить определенные виды работ становится невозможно по независящим от сторон обстоятельствам. Заказчик просит подрядчика выполнить иные работы, которые не предусмотрены в договоре и не включены в смету. Исполнитель может согласиться и начать работу. Если произойдет смена руководителя заказчика, подрядчика могут привлечь к уголовной ответственности, так как государственные деньги он потратил не на сметные работы. Предыдущий представитель заказчика на допросе будет утверждать, что никаких указаний не давал и опровергнуть его утверждения будет достаточно сложно.

8. По документам работы выполнены раньше, чем фактически

Часто компании допускают и такие ошибки. У правоохранительных органов могут возникнуть вопросы о несоответствии документов фактам выполнения работ, и только сложные экспертные исследования помогут доказать добросовестность исполнителя. Однако если мы говорим о сложных видах работ или оказания услуг, то экспертиза занимает длительное время и требует значительных финансовых вложений.

Поводя итоги, можно выделить основные статьи, по которым правоохранительные органы квалифицируют противоправные действия при заключении и исполнении госконтрактов:

мошенничество (ст. 159 УК РФ);

присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием (ст. 165 УК РФ);

коммерческий подкуп (ст. 201 УК РФ);

дача взятки (ст. 291 УК РФ);

посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Как правило, суммы госконтрактов значительные, поэтому максимальное наказание по данным видам преступлений — лишение свободы на длительные сроки. Соответственно, важно при заключении госконтракта оценить свои возможности, внимательно изучить все требования к участникам. Подрядчиков необходимо выбирать с использованием справочно-правовых систем (СПАРК, СБИС) и тщательно контролировать качество выполненных работ.