Кассационный суд поставил точку в деле следователя на золотом Lexus

Кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор екатеринбургскому автолюбителю Антону Истомину, которого после конфликта на АЗС следователь Артем Халилов обвинил в угрозе убийством.

Конфликт случился почти два года назад. В октябре 2019-го на одной из автозаправочных станций Екатеринбурга автолюбитель Антон Истомин и замначальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артем Халилов (повышенный с капитана до майора) не поделили очередь на подкачку колес. Как пишет ЕАН, силовик решил подкачать колеса своего золотого Lexus вне очереди. Антон Истомин ему возразил, случилась драка, во время которой Истомин держал в руке перочинный нож.

Началась перебранка, он меня сильно материл. Начал вырывать шланг у меня из рук, схватил за горло. Я реально испугался, ведь он здоровее меня, явно сильнее. У меня был складной нож, я его даже не открывал, зажал в кулаке для утяжелителя. Он мне сказал: «Ты знаешь, кто я такой? Ты сломал себе жизнь, я тебя посажу. Никуда не уходи, разговор не окончен, я тобой еще займусь, — рассказывал Истомин (цитата по ЕАН).

Камеры видеонаблюдения засняли, как силовик отбирал шланг для подкачки колес у Антона Истомина, размахивал руками и замахивался на парня. Затем оба участника конфликта пропали из зоны видимости камеры наблюдения. Артем Халилов утверждал, что на камеры не попало, как Антон Истомин угрожал сотруднику органов ножом. Истомин настаивал, что камера не засняла, как следователь схватил парня за горло. По итогу драки на заправке в отношении Антона Истомина было возбуждено уголовное дело по статье 119 «Угроза убийством», писал DK.RU.

Дело рассматривалось сначала в мировом суде Ленинского района Екатеринбурга. Одним из свидетелей защиты этого судебного разбирательства стал олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. Он оценил драку с профессиональной точки зрения и заключил, что со стороны Антона Истомина признаков нападения, а тем более покушения на убийство, не было.

В итоге суд оправдал Истомина, сообщал DK,RU. Следователь Халилов подал апелляцию, которую также проиграл, после чего обратился в кассацию.

Дело рассматривалось 3 августа в Седьмом кассационном суде Челябинска. Эта судебная инстанция также отказалась удовлетворить иск Халилова и оправдала Антона Истомина. Теперь защита Истомина собирается добиться увольнения сотрудника СК.

По всем законам жизни и РФ Халилов совершил проступок, который не соответствует занимаемой должности. Он должен быть уволен из СК по отрицательным мотивам, как они любят говорить. Мы будем писать Бастрыкину (председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин — прим. ред.) и руководству СКР по Свердловской области, чтобы они принимали решение по совести. Сегодня, выступая в суде, Халилов оборотов не сбавлял: достаточно грубо и по-хамски, оскорбительно выражался в отношении Антона Истомина. Мы считаем, что такие люди в СК работать не должны, — прокомментировала адвокат Истомина Елена Афанасьева.

В СКР по Свердловской области комментировать ситуацию не стали.